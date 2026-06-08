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陈曼琪促制订《妇女全面发展蓝图》 提4项建议包括扩充妇女自强基金资助范畴等

政情
更新时间：20:26 2026-06-08 HKT
发布时间：20:26 2026-06-08 HKT

身兼全国人大代表、全国妇联执委的立法会议员陈曼琪今日( 8日 )于立法会民政及文化体育事务委员会会议上，肯定民青局推动妇女发展及家教家风建设的成果，并促请政府制订《妇女全面发展蓝图》，凝聚跨局合力。

陈曼琪指出，妇女与家庭政策涉及医衞、劳福、教育等多个政策局，建议从顶层设计入手，长远发挥协同效应。她提出4项具体建议如下：

  1. 扩充「妇女自强基金」资助范畴：增设地区妇女中心，直接资助地区团体租金等。

  2. 加强「社区客厅」与妇委会协作：支援基层妇女及照顾者，提供实体支援空间。

  3. 优化「一站式家庭及妇女资讯平台」：增设「家国情」专栏，融入中华优秀传统文化与国民身份认同，推动家庭教育。

  4. 恒常化「赡养费调解试行计划」：肯定其高效快速成效，建议列为恒常措施，减轻家事法庭压力。

陈曼琪促请政府制订《妇女全面发展蓝图》，凝聚跨局合力。
陈曼琪促请政府制订《妇女全面发展蓝图》，凝聚跨局合力。
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