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「AI+与产业发展策略委员会」已顺利组成 陈茂波：月内将召开首次会议

政情
更新时间：11:51 2026-06-07 HKT
发布时间：11:51 2026-06-07 HKT

财政司司长陈茂波表示，AI时代将考验整个社会对科技创新的「准备度」，包括数字基建、规管制度、技术应用、创新体系以及人才培训等多个方面。香港要前瞻谋划、做好准备、把握未来。《预算案》宣布成立的「AI+与产业发展策略委员会」已经顺利组成，成员包括专家、学者、以及商会、企业及园区公司的代表等，今个月内将召开首次会议。

陈茂波在网志透露，由于AI赋能的范围非常广阔，「AI+与产业发展策略委员会」初期除了聚焦生命健康及具身智能外，也会研究AI应用于多个不同领域的策略，例如交通运输、文化与创意产业，以及可持续发展等。

将拨款3亿元推动优化版「数码转型支援先导计划」

陈茂波表示，为推行「全民AI培训」，已拨款5000万元，并邀请了数码港、香港科技园公司及香港生产力促进局等三家机构，联同科技企业、大专院校以及行业商会等，筹办AI应用学习课程、讲座及比赛等。计划预期在今明两个年度，举办超过200场活动，总受惠人数约5万人次。此外，也会推出针对更广泛群体的不同教育和宣传活动。

陈茂波表示，AI时代将考验整个社会对科技创新的「准备度」。陈茂波fb
陈茂波表示，AI时代将考验整个社会对科技创新的「准备度」。陈茂波fb
一家由香港投资管理有限公司引进的内地具身智能企业，即将在红磡海滨营运首家境外的机器人全自主零售店。陈茂波fb
一家由香港投资管理有限公司引进的内地具身智能企业，即将在红磡海滨营运首家境外的机器人全自主零售店。陈茂波fb

同时政府亦关注中小企在技术与营运升级过程中的需要。今年，将拨款3亿元推动优化版「数码转型支援先导计划」，重点扶持中小企利用市场现成的AI及网络安全数码方案，包括协助它们预测消费趋势、优化市场推广、推动日常运作自动化等。

机器人全自主零售店即将于红磡海滨营运

陈茂波透露，一家由香港投资管理有限公司引进的内地具身智能企业，即将在红磡海滨营运首家境外的机器人全自主零售店，并会派驻机器人店长，全天候以多种语言服务顾客。其选择香港作为零售店「出海」的首站，正是瞄准香港国际化展示平台、对试用新技术的开放氛围，以及创科项目的能见度。

他指，事实上，国际资本持续关注和看好中国在多个新兴和未来产业的领先优势，而香港市场作为这些企业的重要国际筹融资中心，也令香港对初创和科企的吸引力进一步提升。

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