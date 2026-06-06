来片．一分钟话你知︱由大豆回家到大豆出海 香港如何连接国家所需和中亚机遇

有一粒大豆曾经藏在荒漠的边缘，香港中文大学林汉明教授考虑到全球土地盐化及气候干旱带来的粮食挑战，团队早年开展了「大豆回家」计划。科研团队利用先进基因技术，成功从野生大豆中找出「抗逆密码」，这些大豆能自然改善土壤质素，成功令中国西北部的贫瘠土地重现生机。

中大抗旱大豆技术出海 助哈萨克建两百万吨产业链

行政长官李家超近日率领代表团出访中亚地区，在本次中亚之行中，一间随团的香港农业科技公司将这项顶尖科研成果带到哈萨克，并与哈萨克国家粮食集团展开跨国合作。双方目标是在当地建立年产量达200万吨的大豆产业链，展开一场由「大豆回家」迈向「大豆出海再回家」的旅程。

整合跨国资金与技术 填补哈萨克医疗设备缺口

随著中亚地区城市化进程加快，当地对医疗服务及慢性疾病管理的需求日益殷切。然而，哈萨克目前有高达九成的医疗设备依赖进口。看准此发展契机，香港「易达资本」利用香港平台，整合中东沙特阿拉伯的资金以及江苏关怀医疗的先进技术，计划在哈萨克当地建立首间透析耗材工厂。

善水资本筹建五亿美元信贷平台 纾缓乌兹别克融资困境

乌兹别克正快速增长，面对当地传统银行作风保守，导致不少中小微企业面临融资无门的困境，香港「善水资本」与当地私募股权基金积极探索，计划建立一个规模达5亿美元的私有信贷平台，帮助当地企业「剪开铁链。

进军中亚「新兴金矿」 香港科技实力或可改变世界

这趟丝路之旅，政府带头进军中亚「新兴金矿」，推动双枢纽联动，让企业不再单打独斗，所以下次喝豆浆时，不妨留意一下来源，你喝的每一口，都可能蕴含著正在改变世界的香港科技。

