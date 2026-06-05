地盘禁烟｜议员忧罚则及检控范围未厘清 将邀公众人士以书面形式提意见

政府计划在9月前实施地盘全面禁烟，目标涵盖所有新建及维修地盘，并向立法会提交修订三条附属法例，当中分别针对「个人」及「雇主」（承建商）分开两条附属法例。立法会相关的小组委员会今早（5日）召开会议审议。

地盘持份者罚则有争议 委员会邀公众书面意见

委员会讨论是否需要邀请公众人士提交意见时，工联会梁子颖表示，修例涉及地盘不同的持份者，如业主、大判、二判等，因为他们对罚则有争议或有一些不清楚的地方，希望他们可以表达意见。劳联周小松亦称，不止工人牵涉在内，有些开放式地盘，若有市民在范围内吸烟或会被检控，同意需要吸纳公众人士意见。委员会终决定邀请公众人士以书面形式提交意见。

许泽森：可就地盘局部范围由处长规定禁烟要求

劳工处处长许泽森表示，现时本港地盘范围内，除了室内地方受到一般禁烟规定外，地盘的室外地方没有法定禁烟要求，所以不时发现有工人在地盘的室外地方吸烟，而在职安健的法例框架下，处方可就地盘不同风险情况，就个别地盘的局部运作及范围施加由处长规定的禁烟要求，形容这是一套以风险为本、沿用已久的制度。他更提到在宏福苑大火之后，社会大众关注地盘内的吸烟行为、不明火种，希望加强规管的力度，因此提出现时的修例。

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庄家彬关注地盘所指范围及「东主」定义不清

选委界庄家彬关注建筑地盘的定义是甚么，会否清楚标明地盘供市民及工作人员知道，举例大厦维修期间，整座大厦都属于地盘范围，但市民日常会经过时，会否知道这是禁烟范围。他又称，修例列明如有违反会起诉东主及雇员，关注「东主」是指谁人。

许泽森称地盘定义清晰有指示 东主指大判分判商

许泽森表示，法律上建筑地盘的定义是清晰的，凡有建筑工程、有工序进行的范围就是建筑地盘，因此大厦维修，甚至个别单位进行外墙、窗户维修等，有施工的范围都是建筑地盘，而实际操作上为了避免市民误进禁烟范围，故建筑地盘范围会有足够的指示，说明予任何人知道。至于「东主」，他指一般是指大判及分判商，即是地盘有管理责任的向层级人员。

陈凯欣忧执法难当场断正 问市民影片可否作举证

选委界陈凯欣表示，目前吸烟条例的执法是必须由控烟办人员，当场断正才可票控，认为在地盘要待职安主任去巡查时，工人可能都可轻易避开，关注将来若有市民以影片举报，当局会如何处理，会否考虑接受片段作举证。

许泽森称有影片佐证足够发传票

许泽森表示，执法关键不是必须当场断正，关键是违规的人士的行为、身份、身处的场所，是否符合执法的门槛，因此影片或相片有足够的佐证，清楚显示是地盘范围，涉事人当局可以追溯到，并有做到吸烟行为，是足够当局发出传票。



记者：郭咏欣