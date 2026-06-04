家乡市集嘉年华︱即场品尝小笼包扫东莞腊肠 邓炳强 : 每年6月不可错过的香港盛事

一年一度的维园家乡市集嘉年华昨日（3日）正式开锣，场内汇聚大江南北的特色美食与文化。保安局局长邓炳强不但出席开幕礼撑场，更亲尝上海蟹粉小笼包、大扫心头好东莞腊肠，并且支持警队「耆乐警讯」摊位。他在社交平台分享，指市集满载美味与故乡情怀，是每年六月不可错过的香港盛事。

满场老朋友 问候显亲切

邓炳强于社交平台发文分享逛市集的点滴。他提到现场气氛热闹，遇见不少老朋友互相问候，倍感亲切。从他上载的照片可见，他身穿印有「家乡市集嘉年华」的短袖衫，笑容满面穿梭于各个摊位，相当投入。

舌尖游中国 即尝小笼包扫腊肠

虽然天气炎热，邓炳强仍兴致勃勃地即场品尝皮薄多汁的上海蟹粉小笼包，更大赞场内消暑雪条一应俱全，极具地道风味。他更点名提到找到「大爱嘅东莞腊肠」。

落力撑同事 化身警队宣传大使

除了吃喝购物，邓炳强亦不忘特意前往警队「耆乐警讯」的摊位为前线同事打气。他呼吁市民到场感受大江南北的魅力，强调市集那份独特的人情味。他表示，家乡市集不仅能享受美食，更能连系乡情，值得一家大细入场支持。维园家乡市集嘉年华由6月3日举办至6月7日。