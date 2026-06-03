家乡市集嘉年华︱李慧琼「拉队」与议员入场支持  庄豪锋吴秋北到福建社团联会摊位「带货」

全港30个省级同乡社团今日（3日）至周日（7日）于维园举行「第四届家乡市集嘉年华」，今年设370个特色摊位，活动包括特产展销、家乡美食、文艺演出等。

酷热天气无阻市民入场 青岛啤海南椰青大受欢迎

天文台午后录得34.3度，成今年最热，但无阻市民入场扫货购入各地特产。《星岛头条》记者傍晚到市集察看，见到场内人头涌涌，在酷热天气下，青岛啤酒以及海南椰青特别受欢迎，不少人「叹住啤酒、椰青行市集」。今年亮点是新设「乡村振兴农副产品」专区，包括红薯、甜粟米、有机糙米、原生花生、野生菌菇及各类土产干货。

李慧琼：家乡市集是认识国情的好地方

立法会主席李慧琼晚上6时许「拉大队」与一众议员入场支持，到多个省市的摊位试食和购买产品，又试饮广西恭城油茶和茉莉鲜花水、购入海南椰子糖，以及她很喜欢的国宝「熊猫」的水杯等。她向记者表示，很高兴多位议员自发到场支持，形容家乡市集是认识国情的好地方，活动也是很好的爱国主义教育，指市民前来可认识每个省的特点，很值得一家大小来参与。被问到预计花费多少，李慧琼表示「今日大家各自消费，无叫大家要使几多钱」。

方国珊到中山摊位购芦兜粽 庄豪锋吴秋北一同派糭

新界东南方国珊买了两只清远鸡，形容现场气氛一流，她又到家乡中山的摊位购入芦兜粽，认为今次立法会「拉大队」前来市集绝对是应该的，自己也在立法会「一发言完就过来」，希望大家也支持各个同乡会，赞扬他们不计成本带来各地充满家乡情怀的特色产品。

乡下同属福建「家己人」的实政圆桌庄豪锋与工联会吴秋北一同到福建社团联会摊位「带货」和派糭。九龙西梁文广则购入顺德崩砂，又趁当造买了一箱荔枝。

除周四外，嘉年华每晚都会邀请一众艺人参与表演助庆，包括首晚登场的张与辰，周五晚上更有「黑妹姐」李丽霞、肥妈Maria Cordero现身，其余日子亦有黎耀祥、曹永廉、萧正楠和周吉佩等。嘉年华今日傍晚5时半开幕，之后的每日朝11晚9开放，成人入场费5元，小童、60岁或以上长者，以及残疾人士免费。

记者、摄影：陈俊豪