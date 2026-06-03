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全球金融中心指数｜香港与纽约、伦敦仅相差1至2分 陈茂波：信托业是发展重要基石

政情
更新时间：16:52 2026-06-03 HKT
发布时间：16:52 2026-06-03 HKT

财政司司长陈茂波今日（3日）在香港信托人公会35周年会议致辞时表示，过去35年香港国际金融中心地位持续提升，尤其在过去约十年间，随着国家推动高质量发展，香港金融市场规模和深度显著增长。他指出，本港股票市场市值由约23万亿港元增至逾47万亿港元，银行存款增加约80%，即约9万亿港元，总额超过19万亿港元；与信托业关系密切的资产及财富管理业务，管理资产升至逾35万亿港元，强积金资产亦由约8,000亿港元接近倍增至约1.5万亿港元。

信托业是香港重要基石

他提到，上周香港被评为全球最大的跨境资产及财富管理中心，并预计未来五年相关增长仍将领先全球。另一方面，在全球金融中心指数中，香港与纽约、伦敦的评分差距，已由十年前约40分大幅收窄至目前仅相差1至2分。陈茂波指出，在香港金融中心快速发展的过程中，信托业是重要的基石。

香港信托人公会今日举行35周年会议。政府新闻处图片
香港信托人公会今日举行35周年会议。政府新闻处图片

「金融+」策略吸引公司迁册

他指出，地缘经济日益割裂下的分散资产配置需求、全球创科浪潮，以及国家在「十五五」规划下推进高水平双向开放，将带来更多跨境资本流动，对本港信托及财富管理服务产生更大需求。政府在今年《财政预算案》中提出「金融+」策略，包括完善融资链、推动债券及交易所买卖产品发展，强化黄金及大宗商品市场等，并利用数字化及代币化推动产品创新。同时，政府推动公司迁册来港，自去年以来已有37间公司在保留法律身份和业务延续下改在香港注册，并将于年内提出优化基金及家族办公室税务安排的法案。

展望未来，他勉励信托业把握「金融＋」带来的机遇，并提出三大重点。一是坚守最高诚信与专业标准；二是积极拥抱科技和人工智能，把握数字化和虚拟资产发展带来的新产品、新模式和新需求。人工智能和数字技术正在改变甚么是资产、资产如何记录和交易，以及所有权和控制权如何被界定和行使，市场愈需要在具法律确定性和完善管治架构、并有受信任专业受托人的司法管辖区落户。三是加大人才投资，培养熟悉内地与国际规则的新一代专才。

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