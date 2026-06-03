率代表团访纳扎尔巴耶夫大学 李家超：港哈同为「一带一路」倡议积极贡献者和受惠者

行政长官李家超继续率领商贸代表团在哈萨克访问，今日(3日)到访中亚著名学府纳扎尔巴耶夫大学，并见证香港的两间大学与纳扎尔巴耶夫大学签署合作备忘录。

李家超在致辞时表示，国家主席习近平在2013年于纳扎尔巴耶夫大学发表重要演说，首次公开提出共建「丝绸之路经济带」，成为今日「一带一路」倡议的开端。历经十多年的发展，倡议在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通及民心相通等方面均取得了丰硕成果。

李家超：香港与纳扎尔巴耶夫大学的愿景正逐步落实

李家超续称，在高等教育合作方面，香港与纳扎尔巴耶夫大学的愿景正逐步落实。他提到，香港科技大学去年在香港举行的第十届「一带一路高峰论坛」上，已与该校签署合作备忘录，合办全亚洲首个欧亚商业联合工商管理学士课程；香港教育大学及香港理工大学亦会与纳扎尔巴耶夫大学签署全新的合作备忘录，进一步深化两地的学术与研究协作。

李家超表示，香港与哈萨克斯坦同为「一带一路」倡议的积极贡献者和受惠者。在「一国两制」下，香港发挥著「超级联系人」和「超级增值人」的角色。香港拥有普通法制度、资金自由流动以及深厚的人才库，这为香港的繁荣提供了坚实支撑。

