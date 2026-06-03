知识产权融资沙盒已有个案获批 政府推专利估值先导计划 一比一配对资助上限8万元

有议员今日(3日)在立法会大会上就政府推动无形资产融资作出口头质询。署理商务及经济发展局局长陈百里表示，去年底推出的「知识产权融资沙盒」已有成功完成审批的融资个案，政府将总结经验，考虑扩大参与银行及试点行业。

三主要银行参与沙盒测试 旨在提供风险可控协作环境

陈百里指，沙盒由商经局、知识产权署联同金管局推出，目前有三间主要银行及来自不同行业的客户参与测试。沙盒旨在提供风险可控的协作环境，让银行、企业及专业团体共同测试以知识产权为基础的融资安排，建立跨界别互信，为日后的新融资渠道提供参考案例。

陈振英关注纳内地企业 局方指先累积本地实务经验

提出质询的金融界议员陈振英关注，会否将持有大量专利的内地企业纳入沙盒，为跨境融资铺路。陈百里回复指，现阶段会集中累积本地企业的融资实务经验。由于银行须熟悉参与企业以进行尽职审查，当局会密切留意香港及内地的最新发展，再作下一步安排。

预留2800万推专利估值计划 一比一配对资助上限8万元

为解决中小企在知识产权估值上的困难，政府已预留2,800万元，透过香港技术与创新支持中心（HKTISC）推出为期两年的「专利估值先导支援计划」。计划预计今年第三季推出，采用政府与企业「一比一」配对资助模式，每家获批企业可获上限8万元资助，委托合资格估值服务商进行估值。若企业持有的专利已通过实质审查，知识产权署更会免费提供专利质量分析。

知识产权署制订估值指引 确保报告助银行信贷评估

针对银行前线审批最关注的变现能力与估值稳定性，陈百里表示知识产权署已向多间银行讲解先导计划的辅助作用，业界反应正面。署方正制订指引文件，列明估值报告的最低资料要求，确保报告内容一致性，协助银行在符合审慎风险管理原则下，将报告纳入信贷评估参考。陈百里又指，会继续善用香港在法律及专业服务的优势，推动更多知识产权贸易及融资活动。

知识产权学院年底启用 预计培训2000学员

陈百里另指，知识产权学院将于今年底启用，面向科创、文创、工商服务等，课程涵盖知识产权创造、保护、贸易、运用及争议解决，并包含专利估值与融资知识。知识产权署正与职训局敲定细节，计划对接资历架构，两年先导期预计培训约2000名学员。当局又针对金融业对知识产权抵押认识不足，推出专项培训，下月更会举办深入课程。

记者：陈耀霆