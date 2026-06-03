社区客厅︱孙玉菡：试行计划效果远超KPI目标 年底前将再增加5个 研扩服务至其他有需要人士

有议员在立法会大会关注社区客厅计划的发展及成效。劳工及福利局局长孙玉菡表示，试行计划由2023年底推出至今，已有共13个社区客厅正式投入服务，而今年年底前将再推出5个社区客厅，预计到年底总共有18个，同时社区客厅的会员人数正持续上升，反映「㓥房」住户对社区客厅服务的需求仍未完全被满足，政府会持续检视社区客厅的运作和社会对服务需求的转变，适时考虑是否扩展服务至其他有需要人士。

孙玉菡：适时考虑扩展服务至其他有需要人士

他续称，现有的社区客厅均设于「㓥房」住户较为集中的地区，未来拟新增社区客厅时，亦会着力推动在现时未有这类设施的地区物色合适地点，让更多「㓥房」住户受惠。他又称，政府已为试行计划项目设定三项关键绩效指标（KPI），目标是令不少于70%社区客厅的会员在延伸生活空间、社区归属感及人际网络这三方面获得改善，政府为此委托大学研究团队进行评估，结果反映试行计划在上述三方面的效果均远高于70%之目标。

孙：若要完全恒常化是言之过早

提出质询的民建联郑泳舜表示，社区客厅目前是以试验方式，透过政、商、民合作模式推行，因此每个客厅营运期为3年，鉴于试行计划是获得社会及受惠对象一致的好评，当局会否考虑扩展计划至恒常化。

孙玉菡表示，计划试行了两年多，若要完全恒常化是言之过早，但对于已营运一段时间的社区客厅，如最初开始营运的4间，已取得捐助者同意，会延长3年。他又称，当局会持续观察，当㓥房户的需求被满足的时候，会考虑是否扩展到其他人士。

记者：郭咏欣