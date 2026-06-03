大棋盘︱「救B行动」有风险 政府铺排有苦心 知情人士：免刺激父母 对婴孩不利

世事无奇不有，近日一对「非常父母」行径掀起全城热议，在家分娩3名小孩之余，幼子Danny出生至今仍是「无证儿童」。由于案件特殊，政府更组成跨部门专班跟进，昨日下午警方以涉嫌疏忽照顾儿童拘捕该对父母，Danny送院检查。政府强调本港有健全的儿童福利法律制度，口径上似乎认为无修例需要，但多名议员主张从不同角度完善法例。

该对未婚情侣首胎夭折、次女Lily被瑞典强制接管，两人回港后于家中诞下幼子Danny，惟至今仍未有出世纸。劳福局长孙玉菡昨日早上出席活动时透露，社工曾多番联络不果，终以电邮形式与父母成功联系；至于事件是否显示法律有漏洞及需否修例，孙玉菡反复强调本港有一套整全法律保障儿童，目前最重要是安排婴儿做健康检查。

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据悉「Save Lily」报道在上周出街后，政府不同部门已着手跟进，但前提是必须确保Danny安全。有熟悉政府想法人士透露，截至昨天上午婴孩仍在父母手上，政府回应措辞不宜太过强硬，以免刺激他们，「癫起上嚟，随时对个小朋友不利」，因此孙玉菡的回应相当谨慎，只说「争取与相关父母会面」。

不消一个下午，向来雷厉风行的保安局局长邓炳强公布，已拘捕涉事情侣，婴孩则送院检查，此时社会便有足够空间进一步讨论，邓炳强亦不客气地批评涉事父母。上述人士说，政府的「救B行动」有一定铺排，避免婴儿安全受威胁，外界应体会当局这番苦心。

今次事件亦令外界关注是否有法律漏洞。按《生死登记条例》规定，香港活产婴儿须在出生后42天内向出生登记处办理登记，过往曾出现怀孕女性自行分娩后，弃置初生婴儿事件，若当局修订，是否可更有效保障非医院出生婴儿？

立法会福利事务委员会主席管浩鸣指，难以完全避免在医院以外分娩，可能有意外情况，但今次涉事父母是有意识地拒绝接受现行对初生婴儿的一贯登记程序，自然也不可能有医疗检查、疫苗接种等，情况不能接受。他认为应规定非医院出生婴儿，在指定时间内须到医院接受检查。

议员陈凯欣指，孕妇自行在家分娩虽罕见，但亦不排除有个别意外怀孕者，自行在隐蔽地方分娩，这对母婴是极大风险；从公共卫生角度，初生婴儿因免疫力不足，会有蚕豆症、天花等风险，出于保护儿童需要，绝对有理据完善目前法例。

她又指，卫生署对初生婴儿会提供免费疫苗接种，包括卡介苗、乙型肝炎疫苗、「六合一」疫苗等，但现时未有法例规定若家长不带婴儿接种属违法。她认为如把疫苗接种列为法例强制，可成为一种手段，确认父母有否为初生婴儿提供基本保障照顾。

不过有官场中人认为，现行保护儿童法例已相当完备，倘涉疏忽照顾儿童有例可循，当局亦可申请人身保护令、交由社福机构托管等方式处理，加上今次个案万中无一，是否有必要修例值得思考；事实上，当事人若非高调受访，「可能匿埋一世都无人知」。

聂风