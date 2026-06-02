政府拟向邮政署注资46亿 议员倡派递员采多劳多得制 商经局：细心考虑建议

政府拟向邮政署营运基金注资46亿元，用于翻新香港邮政空邮中心及支持香港邮政的持续营运。署理商务及经济发展局局长陈百里今日（2日）出席立法会经济发展事务委员会时表示，随着电子通讯普及改变市民习惯，传统邮务需求不断减少，香港邮政的营运环境正面对重大变化。邮政署署长戴淑娆承诺，政府会同步全面检讨香港邮政的营运模式，并于3年内提出长远路线图。

邮政为公共服务有掣肘 难以盈利作目标

会上多名议员同意邮政是城市的必要服务，难以要求有盈利。选委界范骏华问及年年亏损情况下，做了甚么措施去转亏为盈。陈百里回应指，邮政作为公共服务有其局限性与掣肘，未必能单以盈利作目标。受「万国邮政联盟」规定要求，香港邮政必须以合理价钱提供相关的派递服务，无论亏损与否均需履行义务。不过他强调，过去数年部门已透过科技节流及推行5天派递等精简措施，成功节省近8亿元开支。

邵家辉倡仿私人速递公司底薪加佣金

自由党邵家辉指，现时全港119间邮政局受限于传统公务员制度，「做多做少都系出咁多粮」，导致员工缺乏拼劲；反观私人速递公司采用底薪加佣金制度，派递员「多劳多得」，甚至有人月入6位数。他建议考虑为新入职或自愿转制的同事引入仿傚私人市场的「多劳多得」机制，以底薪配合绩效奖金，提升前线人员开拓物流商机的积极性。对此，陈百里表示会细心考虑有关公私营机构营运模式的建议。

方国珊促当局尽快定具体「止蚀」改革方案

新界东南方国珊表示，46亿元注资绝非少数目，认为面对竞争，部门不能再停留在仅靠推出主题邮票或文创产品等传统手法，应借鉴其他国家及地区的经验，积极向商业物流及跨境电商物流转型，促请当局尽快定下具体止蚀及改革方案，以避免被市场淘汰。陈百里称，会继续多做公私营合作，与不同电商、网购平台、集运商等寻找商机，希望将相关电商邮件量继续提升。

在拟拨出的46亿元中，戴淑娆解释，其中41亿元将用作填补未来3年的经常性开支。她指传统邮政服务收入不足以覆盖开支，加上环球经济环境不明朗，营运基金收入在未来数年存在外围环境的不确定性。这笔注资旨在给予部门空间及时间去研究未来的营运路向，同时确保公共邮政服务在此期间不会中断。