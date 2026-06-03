议政随想｜谭镇国：完善网约车规管 整治营运乱象

网约车服务规管细节出台，首阶段发放一万个车辆许可证，明年8月22日生效，标志着网约车正式纳入规管，为市民提供多一个安全、合法的出行选择。

本港集体运输系统发达，近九成市民依赖公共交通出行，但点对点的交通服务需求一直存在，网约车已是不可逆转的趋势。因此，必须做好规管，才能理顺市场秩序，实现市民、的士业界和网约车平台三方共赢。社会一直聚焦发牌数量，但在规管起步阶段，其他配套执行和执法问题同样不容忽视。

点对点的交通服务需求一直存在，网约车已是不可逆转的趋势。资料图片

早前发生多宗「黑工」来港驾驶网约车的案件，被捕司机供称两个月收入高达七万元，可观收益诱使违规者铤而走险。新规管下将实施「人车绑定」，车辆须以个人名义登记，并由登记车主驾驶提供服务。当局亦承诺利用人脸识别等科技确保接单司机就是登记车主，并要求平台严格核实。我期望政府参考相关案例，审视罚则的阻吓力，加强宣传法律责任，让司机及平台清楚刑责，同时严厉执法，从源头遏止乱象，保障乘客安全。

此外，网约车合法化应配合更完善的交通配套。政府可参考内地经验，在机场、陆路口岸等客流密集区域划设网约车专属上落客区，既便利市民和旅客，又能避免车辆随处停靠造成挤塞，提升乘车秩序与效率。

网约车规管是规范交通市场、保障出行安全的重要举措。我将持续跟进相关工作，期望政府平衡行业发展、市民需求与执法监管，营造公平竞争环境，为行业带来全新气象，吸引更多新人入行，推动本港网约车行业有序、健康、可持续地发展。