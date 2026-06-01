特首中亚行︱律师会会长汤文龙随团 携手政府「走出去」开拓机遇

特首李家超昨（31日）率团抵达哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，展开中亚访问行程。香港律师会会长汤文龙继去年之后再度随团出发，今次为期五天的行程，将到访哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦，进一步加强香港与中亚地区在经贸及专业服务方面的联系与合作。

香港普通法独特优势 衔接阿斯塔纳金融中心

律师会表示，随着相关经贸活动持续发展，跨境投资及大型项目愈趋频繁，对法律服务、融资安排及风险管理的需求亦日益殷切。作为国际金融中心，同时是国家唯一实行中英双语普通法的司法管辖区，香港拥有成熟及稳建的普通法制度，在规则及专业服务方面具备独特优势，能够为这些跨境合作提供重要支撑。

以哈萨克斯坦为例，其阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）采用普通法原则，与香港制度有相当程度的衔接，为双方合作提供良好基础。现时已有超过700间香港企业在当地营运，而AIFC内约六成新设公司与香港企业有关，反映香港在连接内地与中亚市场之间，正发挥越来越重要的桥梁角色。加上两地航程只需约六至七小时，香港作为区内最接近的国际金融中心之一，在推动资金、人才及企业流动方面具备优势。

香港律师会会长汤文龙继去年之后再度随团出发。律师会FB

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未来五天，律师会将与两个中亚国家的政府机关、法律及工商界交流，并参与专题活动，探讨基建融资、大宗商品及跨境项目的合作机遇等。同时，亦会分享香港在跨境商业争议解决方面的经验，并推动在国际调解院框架下发展更专门化的调解机制，以提供更灵活可靠的争议解决方案。

律师会将继续发挥其专业团体及法定自我监管机构的双重角色，与特区政府携手「走出去」，同时巩固香港作为国际法律及争议解决服务中心的地位。期望透过今次访问，进一步深化与中亚的合作基础，为业界开拓更多具体而长远的发展机遇。