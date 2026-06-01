陈茂波：首季经济增长5.9% 创五年来最高季度增幅 料基本及整体通胀上调至2.5%及2.6%

立法会财经事务委员会会议今早（1日）举行，财政司司长陈茂波简报香港整体经济最新状况，表示尽管环球经济面对地缘政治及息口走向等不确定因素，香港经济在今年开局表现亮眼，首季录得5.9%增长，创五年来最高的季度增幅，经季节性调整后按季上升2.9%。

全年经济增长预测维持2.5%至3.5%

受惠于全球人工智能相关电子产品需求庞大以及亚洲区内贸易活跃，陈茂波说，首季整体货物出口实质增长2.3%，连续十季录得增长；4月份整体商品出口货值按年升幅，进一步加快至42.9%。

展望未来，陈茂波表示，虽然首季经济表现胜预期，但外围环境仍充满变数。中东冲突干扰全球能源及物流供应链，加上美国通胀升温令联储局年内减息机会微，甚至有加息可能，为环球及本地经济前景带来下行风险。因此，政府决定维持2026年全年经济增长2.5%至3.5%的预测。

油价急升︱通胀预测上调至2.5%及2.6%

通胀方面，陈茂波指受国际油价上升影响，近月基本消费物价通胀率略有加快。考虑到相关因素，政府将2026年基本和整体消费物价通胀率预测，分别由原来的1.7%及1.8%，上调至2.5%及2.6%。

立法会财经事务委员会会议今早（1日）举行，财政司司长陈茂波简报香港整体经济最新状况。

首季私人消费开支增至4.9% 零售总销货价值升12.1%

旅游业方面，首季访港旅客人次超过1,430万，按年大增17%，创疫情后新高；4月份及五一黄金周期间，访港旅客人次亦分别按年上升10%及8%，带动旅游服务输出蓬勃增长。在劳工收入持续上升及资产市场回暖的带动下，本地消费复苏更为稳固。首季私人消费开支加快增长至4.9%，创两年半以来最快升幅；零售业总销货价值上升12.1%。

劳工市场持续改善，2月至4月经季节性调整的失业率微跌至3.7%，首季全职雇员平均每月就业收入按年上升5.6%。物业市场方面，楼市持续向好，呈现价量齐升。继去年楼价上升3.6%后，今年首四个月再升5.7%；4月份住宅交投量更突破7,000宗，创下两年新高。