Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卢伟国偕未婚妻余仲欣入马场 「准卢太」全程挽实臂弯秀恩爱︱Kelly Online

政情
更新时间：19:31 2026-05-31 HKT
发布时间：19:31 2026-05-31 HKT

现年73岁的经民联主席卢伟国上周中公布喜讯，先向党友介绍比自己年轻逾40载的未婚妻余仲欣，然后于刚过去的周五举行记招正式宣布婚讯，一对准备于10月11日成婚的准新人成为城中热话。关系既已公开，卢伟国表现得更落落大方，今日（31日）带同余仲欣现身沙田马场，为属于香港电子业商会赛马团体名下的第四场参赛马「电子好好」打气，「准卢太」余仲欣全程挽住卢伟国的臂弯，非常恩爱。不过一对准新人未能为「电子好好」带来好运，在同场14匹参赛马中跑尾二，两人拉头马要待下次。

余仲欣为《星岛》资深评马人余伯乐的千金，与赛马固然是有渊源，而卢伟国与赛马同样大有关系，十多年前以个人名义曾养过「京城孖宝」与「京城三宝」，故曾是马场常客，两驹合共九捷，当年养马运不差。而合伙的「京城」系马匹中，「京城之宝」于1999年更曾于三级赛沙田银瓶赛中，击败了当时马王「靓虾王」捧杯。

相关新闻：73岁卢伟国拖32岁未婚妻余仲欣现身 被指「爷孙恋」 卢伟国：无时间理闲言闲语 抢答会否生B

卢伟国（左）和未婚妻余仲欣（右）准备于10月11日成婚。刘必胜摄
卢伟国（左）和未婚妻余仲欣（右）准备于10月11日成婚。刘必胜摄
卢伟国（右）偕未婚妻余仲欣（左）现身沙田马场。刘必胜摄
卢伟国（右）偕未婚妻余仲欣（左）现身沙田马场。刘必胜摄
最Hit
01:40
罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙
突发
3小时前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
6小时前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
罗便臣道火警｜31岁女子晚上伤重不治 一对男女仍危殆
01:03
罗便臣道火警｜31岁女子晚上伤重不治 一对男女仍危殆
突发
6小时前
无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......｜Juicy叮
无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......｜Juicy叮
时事热话
8小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
20小时前
张德兰入行60年红馆开骚 获大量政商界及娱圈贵宾支持 左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍
张德兰入行60年红馆开骚 获大量政商界及娱圈贵宾支持 左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍
影视圈
20小时前
定存攻略｜港元定存3个月优惠突破3厘 现有客户12个月2.95厘 起存额仅100元
定存攻略｜港元定存3个月优惠突破3厘 现有客户12个月2.95厘 起存额仅100元
投资理财
7小时前
日本防衞大臣小泉进次郎。美联社
香格里拉对话会︱解放军代表质问日防卫大臣 「日本何时向亚洲受害国道歉？」
大国外交
5小时前
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
12小时前