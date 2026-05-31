卢伟国偕未婚妻余仲欣入马场 「准卢太」全程挽实臂弯秀恩爱︱Kelly Online

现年73岁的经民联主席卢伟国上周中公布喜讯，先向党友介绍比自己年轻逾40载的未婚妻余仲欣，然后于刚过去的周五举行记招正式宣布婚讯，一对准备于10月11日成婚的准新人成为城中热话。关系既已公开，卢伟国表现得更落落大方，今日（31日）带同余仲欣现身沙田马场，为属于香港电子业商会赛马团体名下的第四场参赛马「电子好好」打气，「准卢太」余仲欣全程挽住卢伟国的臂弯，非常恩爱。不过一对准新人未能为「电子好好」带来好运，在同场14匹参赛马中跑尾二，两人拉头马要待下次。

余仲欣为《星岛》资深评马人余伯乐的千金，与赛马固然是有渊源，而卢伟国与赛马同样大有关系，十多年前以个人名义曾养过「京城孖宝」与「京城三宝」，故曾是马场常客，两驹合共九捷，当年养马运不差。而合伙的「京城」系马匹中，「京城之宝」于1999年更曾于三级赛沙田银瓶赛中，击败了当时马王「靓虾王」捧杯。

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卢伟国（左）和未婚妻余仲欣（右）准备于10月11日成婚。刘必胜摄

卢伟国（右）偕未婚妻余仲欣（左）现身沙田马场。刘必胜摄