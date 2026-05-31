李家超访哈萨克及乌兹别克 多名官员及70名商贸代表团随行 将签多份合作备忘录

行政长官李家超今早（31日）出发前往哈萨克和乌兹别克访问，率领本届政府规模最大的商贸代表团，加强香港与中亚地区在金融、贸易、基建、创新科技、绿色发展的交流合作，建立新的商贸通道，开拓新兴市场机遇。李家超晚上在社交平台撰文指，商贸代表团抵达哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，正式展开中亚访问行程，感谢哈萨克斯坦国家经济部副部长Assan Darbayev、中国驻哈萨克斯坦大使馆公参程可凡在机场迎接。

李家超指出，香港与中亚之间蕴藏广阔的合作空间，香港将与两国签署多份合作备忘录，香港、内地和中亚两国的公私营机构和企业亦会达成很多合作项目，期望这次外访行程可推动香港与中亚地区在不同领域加强交流合作，建立新的商贸通道，开拓新兴市场机遇。

代表团规模最大、人数最多及涵盖企业范围最广

外访代表团由40多位香港商贸与专业代表和约30位内地企业代表组成，是本届政府规模最大、人数最多、涵盖企业范围最广的一次，也是香港与内地的代表第二次携手「出海」。

今次代表团为本届政府规模最大、人数最多及涵盖企业范围最广的一次。成员包括40位香港商贸与专业代表和30位内地企业代表，涵盖工商、金融、法律、建筑工程、物流、创科、高端制造及汽车产业等多个领域。随团官员包括律政司副司长张国钧、商务及经济发展局局长丘应桦、财经事务及库务局局长许正宇、行政长官办公室主任叶文娟、创新科技及工业局副局长张曼莉等。

随团成员包括旭日国际集团副主席暨星岛新闻集团主席蔡加赞、恒地主席兼董事总经理李家杰、盈科拓展主席李泽楷、行政会议成员林健锋、贸发局主席马时亨、机管局主席林天福、港交所行政总裁陈翊庭、港铁行政总裁杨美珍、厂商会会长卢金荣、立法会议员吴杰庄等。

李家超将先访问哈萨克斯坦，随后于6月3日转往乌兹别克斯坦。李家超将于6月6日返抵香港。在他离港期间，将由政务司司长陈国基署理行政长官职务。

何力治：香港能助中亚企业上市、融资

「一带一路」专员何力治接受《政府新闻网》访问，表示香港与整个中亚地区的经贸往来近年不断增加，2025年商品贸易总额较2020年上升27%，相信行政长官李家超率团出访中亚国家哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，有助促进交流、拓展商机。

何力治又指，香港与中亚地区在多方面均有合作发展空间，包括中亚国家有丰富天然资源和矿产，香港作为国际金融中心，可协助它们上市、融资、发债。而在绿色发展方面，每个国家均有其碳中和目标，希望找寻合作伙伴，香港正可提供协助，加速当地达到碳中和的目标。

他相信，通过政府与政府对接，可打开一些大门，让政府与政府之间建立机制，加强沟通。此外，他认为枢纽对枢纽，希望香港可作为中亚国家进入亚洲、中国内地、粤港澳大湾区，甚至进入东南亚国家联盟的重要枢纽。相反，香港、大湾区企业进入中亚时，也可拣选哈萨克斯坦或乌兹别克斯坦。

林健锋冀 落实 合作协议

行会成员林健锋表示对行程充满信心，并期望能为本港带回更多好消息。他指出，代表团成员涵盖不同行业的代表，行程的重点是探讨如何捕捉新兴市场的机遇，并充分发挥香港作为「超级联系人」及「超级增值人」的独特角色，以加强与中亚国家的战略性联系。他期望，能够藉著行程，正式落实过去数年间交流过的各项合作协议。

吸引中亚企业落户洪水桥

除促进两地经贸联系，林健锋亦会以洪水桥产业园公司董事局主席的身份，向当地各界介绍香港的社会与经济情况，并重点推介北部都会区的发展蓝图。他透露，已有当地的企业对落户洪水桥产业园表达了兴趣，并曾向他进行查询。他希望透过行程，实地向对方提供更多详尽资讯。