李慧琼、李家驹黄大仙开联合办事处 未来拟增四办事处加强地区服务

立法会主席李慧琼与选委界立法会议员李家驹在黄大仙下邨设立联合办事处，今日（31日）举办开幕典礼。李慧琼透露，团队会加强地区服务，未来期望于区内再增设四个办事处，以更好地服务市民。问及会否邀请李家驹加入民建联，李慧琼强调，现时议会内所有议员均属爱国者，认为各方应无分彼此，携手合作。

李慧琼：拟于区内再增设四个办事处

李慧琼表示，黄大仙区是个长者人数较多、且拥有多个公共屋邨的社区，早前雨季曾出现水浸，她感谢局长及专员的带领，令改善雨季排水工程取得一定成绩。她表示，明日约见民政专员实地视察，强调在风季及雨季来临前，政府已作充足准备，议员团队亦会继续做好相关工作。

李家驹表示，办事处计划持续推动「文化进社区」活动，内容包括邀请作家与艺术家进入社区、举办社区听书活动、亲子与绘本工作坊，以及生活体验等。他又指，现场设有「九龙城寨VR体验区」，并结合国家航天员主题，提供航天相关的体验活动。

开幕典礼获民政及青年事务局局长麦美娟、房屋局局长何永贤、教育局局长蔡若莲担任主礼嘉宾。

麦美娟表示，过去经常与议员提到「五个开」的服务理念，包括「开办事处」，即为议员提供地区服务据点；「开工」即议员及团队投入工作；「开门」即让街坊随时进入办事处；「开口」即鼓励团队与居民多沟通、多交流，以及「开心」即让每位街坊生活愉快、安居乐业。

她续指，现届政府15个局长有8人为女性，加上现时立法会主席由女性担任，展现香港的前瞻性，「希望各位姐姐妹妹可以同我哋嘅兄弟一齐发挥地区力量，为市民提供更优质服务。」

何永贤表示，知悉李慧琼日后将在富山邨开办事处。她提到，富山邨正推行「幸福屋邨」先导计划。团队于幼稚园附近的有盖空间，加入色彩设计、座椅及其他便民设施，活化旧有区域，方便接送学童的家长等候。她期望将此模式推广至全港老旧屋邨，提升居民幸福感。

蔡若莲表示，黄大仙区拥有优质的幼稚园、中小学乃至特殊学校，能满足不同学童的学习需要。随学龄人口变化，学生教育需求亦日益多元，需要学校、社区及议员携手合作，运用「整条村的力量」，帮助每位学童得到最适切照顾。

记者、摄影：黄子龙