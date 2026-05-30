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公务员评核拉Curve 杨何称改善以往慷慨情况：评核太宽松反而打击优秀员工士气

政情
更新时间：12:33 2026-05-30 HKT
发布时间：12:33 2026-05-30 HKT

薪酬趋势调查结果出炉，高中低层净指标分别为4.12%、2.64%及1.17%。公务员事务局局长杨何蓓茵接受访问时表示，指标仅属私营市场的客观数据，并非最终决定。她强调，公务员薪酬调整并非为了「追落后」或「追通胀」，行政会议将会综合考虑政府财政状况、经济表现及民情等六大因素，以作出平衡决定。

调薪非追落后或追通胀 杨何蓓茵：设定咗个龙门系咁样

她表示，即使在通缩时期政府不一定会减薪，通胀时亦不一定要「追通胀」，每年的调整都是就当前数据作出的独立且平衡的决定，形容「设定咗个龙门系咁样」。另外，被问到在政府积极节省开支的背景下，公务员加薪可能影响市民观感。杨何蓓茵回应指，公务员在财政整合计划有贡献，公务员薪酬政策亦必须具备足够吸引力，以招揽及留住优秀人才，这与私营市场需具可比性，否则将影响政府服务社会的质素。

问及部分部门表现不符预期，加薪或引起公众反弹。杨何蓓茵认为，针对个别公务员表现问题，政府应善用现行的工作表现管理及纪律机制，快速且有效地作出处理。她又指，行政会议在作出决定时，必然会考虑公众接受程度及社会民情。

薪常会过去曾进行「公务员薪酬水平调查」，但自两年前因劳工市场大幅波动而终止。杨何蓓茵表示，当时市场人手短缺并引入输入劳工等计划，导致数据难以作准；目前本港劳工市场的波动依然存在，各项输入劳工举措的长期效用亦有待观察，故现阶段仍非重启调查的合适时机。

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评级偏低者将获辅导及设改善期限

目前公务员评核分为六级，过去五年仅约90人因评核欠佳而未能获发增薪点。杨何蓓茵指出，过往的评估结果出现「肥肥地𠮶部分」移向前端，反映部分同事在撰写评核时较为慷慨。虽然政府曾发出指引，但成效不彰，因此决定引入实质的评级分布指引。杨何蓓茵又指，优化计划第一期将于10月展开，所有部门均须参与，并需各提名一至两个部门的核心职系试行。计划在进行两年后会作检讨，最终目标是推广至全体公务员职系，不会设有豁免职系。

对于有意见担心新机制会打击士气，杨何蓓茵回应指，过于宽松的评估对真正表现优秀的员工才是打击。她重申，增薪点的设立旨在认可员工累积一年经验后的合格表现，与私营市场的花红概念不同。若员工被评为第四至六级，除无法获发增薪点外，部门亦会提供辅导、指引或安排合适培训，甚至设立明确改善期限。

此外，已达顶薪点公务员亦会纳入「拉curve」计算，若评级反映能力有所欠缺，同样要接受培训。杨何蓓茵相信，有经验的公务员均十分珍惜个人声誉，若评级逊于资历较浅的同事，将会是极大的改善动力。

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