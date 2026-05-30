中大学生参加「共航蔚蓝」活动 获习近平复信 勉励中美青年成「友谊使者」

香港中文大学（中大）电子工程学系四年级生刘润洁日前参加「共航蔚蓝：中美青年友谊行」活动，与其他中美两地青年一同致函国家主席习近平，汇报参与活动的收获与感悟，近日获习近平的复信。

习近平主席复信勉学生成跨越太平洋「友谊使者」

习近平主席在复信中对两地青年通过活动结下的深厚友谊表示欣慰，并勉励他们继续为推动中美人文交流、增进相互理解贡献力量，「期待更多中美青少年接过两国友好事业的接力棒，相互学习、共同进步，成为跨越太平洋的『友谊使者』，为中美关系稳定健康可持续发展作出新的贡献。」

活动旨在响应「5年5万」倡议

刘润洁于「第15届全国海洋知识竞赛香港区选拔赛」中表现卓越，获得参加「共航蔚蓝：中美青年友谊行」的机会。该活动旨在积极响应习近平主席提出的「5年5万」倡议。由中国人民外交学会、中美交流基金会与美国桥水投资公司创始人达利欧团队共同举办，并得到自然资源部海洋二所、教育部中外人文交流中心及中大等机构的支持。

青年学生乘坐「中美青年友谊号」科考船开展海洋探索

活动于本年3月30日在香港启动，历时两周，途经宁波和上海。来自中美两地的20名青年学生乘坐「中美青年友谊号」科考船，共同开展海洋探索和人文交流。活动期间，两地青年参访各地历史文化古迹、高新科技企业，并考察中国新农村建设及城市市民中心，深入了解一个更真实、立体、全面的中国。

参与活动的中美两国学生致函习近平主席，感谢「5年邀请5万名美国青少年来华交流学习」倡议为两国青少年学习交流提供了宝贵机会。

刘润洁回忆活动点滴 认为沟通可消解隔阂

看到习近平主席的回信，刘润洁不禁回忆起活动期间的点点滴滴：「正如习主席所说，『中美两国青少年双向奔赴，加深相互了解和理解，结下深厚友谊』。这次经历告诉我们，两国青少年可以透过真诚的沟通仍消解隔阂、打破隔阂、打破合作关系』。」

