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财委会通过拨款优化税局资讯科技系统 政府 : 税局拟引入新一代大型语言模型 推动工作自动化

政情
更新时间：17:17 2026-05-29 HKT
发布时间：17:17 2026-05-29 HKT

立法会财务委员会今午（29日）审议政府申请7612.5万元，以优化税务局的资讯科技系统及设施。项目最终获在席议员大比数支持通过。

优化旨在配合国际税务标准 提升数据处理效率  减人为错误

金融界陈振英表示，今次优化是为了配合国际税务的标准，提升数据处理效率，亦减少人手处理的错误，而当局提交的文件中，3个涉及非经常性开支项目，包括国际税务措施、电子报税采用新的财务报表准则，以及基金税务申报机制，三年的合约员工开支是6900万元，占整体拨款很大部分，关注税务局实际要聘请多少合约员工。他又称，当局拟聘第三方对所有措施进行风险评估、品质控制，以及额外的压力测试，但预算开支只有85万元，是否足够。

财经事务及库务局副局长陈浩濂表示，数字政策办公室有协助安保的相关工作，该办公室将委任一名资讯科技顾问，加入项目督导委员会，提供专业意见及支援，故不需要额外成本，同时税务局对整个系统亦有恒常的测试及评估，故未必包含在今次拨款当中。

税务局局长陈施维补充称，将聘请45至58名合约员工，主要分为系统分析员及电脑程序员，并是以往曾参与税务员系统研究项目的人员，故对税务局的系统有相当的专业知识。

选委界吴杰庄表示，人工智能发展很快，很多软件公司对于编程的需求，可能用到很多人工智能工具，当局的预算有否考虑到这些因素，从而更灵活调配人手。

陈浩濂表示，税务局日常运作已有应用人工智能，以提升工作效率及服务质素，包括利用人工智能光学字符识别技术，去优化个别人士的报税表、雇主填报的薪酬，以及退休金报税表的处理流程等，同时税务局正计划未来数年，进一步引入更先进的人工智能技术，如新一代大型语言模型，逐步推动工作自动化等。

陈施维称，税务局的电脑系统相对复杂，亦是比较独特，故今次聘请合约员工需有经验及背景审查，但未来会与系统分析员研讨能否应用人工智能进行优化。

记者：郭咏欣

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