特首政策组专家组 研北都大学城建设 厘清内地专才来港后税务居民身份

特首政策组联同专家组成员，针对内地专才来港的税务及教育发展推进多项政策研究，例如聚焦研究内地专才来港后的税务居民身分判定问题，厘清《内地与香港避免双重征税安排》（DTA）下的实务痛点。同时，特首政策组与国家智库合作调研北部都会区大学城等议题，相关成果已纳入《施政报告》，进一步巩固香港作为国际人才及教育枢纽的地位。

龚永德破解「户籍定身份」误区

特首政策组专家组成员、全国政协委员龚永德，过去持续与特首政策组研究团队就内地专才来港后的税务居民身分判定问题进行深入交流。针对内地人才在香港工作及定居后，如何判断其在《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》下的税务居民身份，税务局更新了常见问题解答，透过具体判定原则及案例厘清「模糊地带」，重点破除「持有内地户籍就一定是内地税务居民」的误解。

特首政策组组长黄元山表示，不少内地专才担心即使全职在港工作、家庭及经济利益重心转移，仍会因持有内地户籍或未取得香港永久性居民身份而面临双重征税风险，认为这类不确定性，会直接影响人才是否愿意来港发展。根据更新后的指引，判断双重居民身份将综合考虑永久性住所、重要利益中心及通常居所等因素。若相关人士全职在港工作并将经济利益重心落地香港，在符合条件下较有条件被视为香港税务居民。

黄元山（左）感谢龚永德（右）持续与特首政策组研究团队就内地专才来港后的税务居民身份判定问题深入交流。特首政策组图片

助力内地企业「出海」 提升香港总部经济吸引力

税务居民身份的清晰判定亦直接影响香港吸引企业总部的能力。龚永德表示，随着内地企业利用香港平台「出海」，若企业和人才对税务身份有更清晰的预期，将更有信心把核心团队和区域总部、财资中心等设于香港。

黄元山补充，香港要吸引人才和企业，必须具备清晰、稳定及可预期的制度安排，将低税制优势转化为人才和总部经济的竞争力。龚永德早前亦应邀出席特首政策组举行的香港税务竞争力圆桌会议，与税务局局长陈施维及财政司司长办公室代表交流，分享对人才税务居民身份判定的建议。

戴希立促成特首政策组与中国教育科学研究院合作

在教育领域方面，特首政策组专家组成员戴希立促成特首政策组与中国教育科学研究院合作，探讨香港如何助力建设教育强国、推进国际专上教育枢纽及北部都会区大学城等关键议题。是次合作让政策组更深入理解国家到2035年建设教育强国的目标，以及「十五五」规划的重点部署。

黄元山（左）感谢戴希立（右）穿针引线，促成特首政策组与中国教育科学研究院合作调研。特首政策组图片

戴希立强调，教育是香港更好服务国家发展大局的关键切入点，透过与国家级智库交流，能准确把握「国家所需」与「香港所长」的结合点。北部都会区大学城若能与大湾区其他高校形成有效协同，将有助香港把教育优势转化为实际动能。

黄元山表示，有关合作让政策组得以参考国家级智库的政策分析，结合香港实际情况，就北部都会区大学城建设、产学研融合及国际专上教育枢纽发展等议题，进行更系统性、前瞻性的研究。这些研究已为2025年《施政报告》相关政策提供重要参考。