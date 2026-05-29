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财政部首在港发行人民币绿色主权债券 陈茂波：巩固本港离岸人民币枢纽功能

政情
更新时间：12:56 2026-05-29 HKT
发布时间：12:56 2026-05-29 HKT

中国财政部今日（29日）首次在香港发行人民币绿色主权债券，规模为60亿元人民币。财政司司长陈茂波在发行仪式致辞时表示，此次发行别具意义，不仅完善离岸人民币债券收益率曲线，彰显香港「金融+」发展战略的重要作用，更将全球资金与国家高质量绿色项目高效对接。他强调香港会继续善用国际化优势，搭建联通海内外的金融通道，助力国家发展及绿色转型。

完善收益率曲线 巩固离岸人民币枢纽

陈茂波指出，是次为中央政府首次在香港发行人民币绿色主权债券，彰显香港「金融+」发展战略的重要作用，以金融力量服务和贡献国家的高质量发展。配合国家《十五五规划纲要》推进人民币国际化的目标，香港一直不断强化离岸人民币市场基础设施。作为全球最大的离岸人民币业务枢纽，香港处理约75%的全球离岸人民币支付结算，离岸资金池规模接近12,000亿元。他提到，国家财政部已连续18年在港发行总额逾4,600亿元人民币国债，是次绿色主权债券的「首发」，将进一步完善香港离岸人民币债券的收益率曲线，为国际资金提供新投资标杆，吸引更多跨境人民币融资和交易在港进行，进一步巩固和提升香港作为离岸人民币枢纽的功能。

对接全球资金 推动全面绿色转型

在国家推进「3060」双碳目标的背景下，陈茂波强调今次发行的绿色主权债券能将全球资金与国家高质量绿色项目高效对接。他续指，香港已连续八年位居亚洲绿色债券发行额首位，区内市场占有率约达四成。当局近年更积极在绿色产品、标准和机制上创新，以拓展绿色资本的深度和广度，相关举措包括推动发行绿色数字债券；发展保险相连证券，包括巨灾债券；构建转型金融分类标准。

结合科技创新 构建绿色生态系统

面对科技创新成为驱动绿色发展的关键引擎，陈茂波指香港正积极引导国际资金投入前沿领域，包括支持人工智能及各种绿色技术在降碳减排上的研发和应用，致力构建蓬勃的「金融+科技+绿色」生态系统，为全球绿色转型注入更大的动力。

陈茂波总结时重申，金融是实体经济的活水，在国家的坚实支持下，香港会积极用好国际化优势，搭建更多联通海内外的金融通道，为强国建设作出更大贡献，并为自身的高质量发展开拓更广阔空间。

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