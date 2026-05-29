直播｜卢伟国携90后未婚妻余仲欣见传媒 卢：开记招讲「儿女私情」有啲害羞

现年73岁的经民联主席卢伟国迎来「第二春」，宣布与年轻逾40年的90后粤剧演员余仲欣结婚。两人今日（29日）在经民联总部会见传媒交代婚讯。卢伟国表示，今日记者会非常特殊，指自己在立法会咪兜等见记者无数，讨论经济民生、政府施政等大事，今日举行记者会与余仲欣交代「儿女私情」，形容心情非常奇妙，自己亦感到「有啲害羞」。

粤剧结缘 初相识时余仲欣为小学生

他表示，与已故妻子黄少珍相恋及结婚共度五十余载，亡妻生前亦受他影响而热爱粤曲，并担任音乐朗诵协会委员，当年为推广粤曲文化，协会于香港文化中心举办学界粤曲比赛，在亡妻邀请下，前去欣赏比赛，而余仲欣正是当年小学组的粤曲冠军，直至日后2018年再有合作，形容缘份奇妙。

卢伟国表示，两人一直维持纯粹的亦师亦友关系，虽互相倾慕但未有宣之于口。直至余仲欣早前完成毕业考试后，双方心情放松，于当晚透过通讯软件倾谈至凌晨，最终互订终身。

通讯软件诉衷情 三周前定终身

卢伟国指，两人均热爱粤剧粤曲，在互诉心声时，更特意引用粤剧对白与唱词来表达爱意，如「小生爱慕花颜，愿与你长作知心伴」。他又笑指两人讲求效率，在确定关系后的短短三个周内，已迅速完成婚宴场地预订、设计及订造订婚与结婚戒指，及准备婚纱等工作。

10月办婚礼 经民联党魁吴永嘉证婚

卢伟国透露，今年10月会举办婚礼，由经民联党魁、本身是律师的立法会议员吴永嘉证婚。他又指，日前带同余仲欣出席经民联党团，党友对他即将结婚感到错愕，也十分为他高兴，而余仲欣已加入经民联。

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