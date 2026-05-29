大棋盘｜公务员加薪料「拉上补下」 行会成员：高层难加足4% 评核新制难申豁免？

年度薪酬趋势调查结果出炉，一如本栏上星期率先披露，薪酬趋势净指标中，高层公务员逾4%，中层只有约2%，坊间难免有声音质疑「肥上瘦下」。昨日净指标正式公布，高、中、低公务员分别为4.12%、2.64%及1.17%，多名政圈人士均认为，政府不会「跟足」净指标加薪，高层加幅势必压低并「拉上补下」，甚至有机会划一加薪。

公务员加薪｜低层净指标仅1.17% 反映AI冲击

公务员薪酬调整按六大因素考虑，但今年情况较为特殊，事关宏福苑听证会揭露不同部门积弊，公务员加薪不得不顾及社会观感；华员会会长蔡冠龙昨日亦指，公务员薪酬来自公帑，会方提出诉求时考虑社会情绪是应有责任。特首李家超早前定调，强调公务员加薪是「看整体」，意味不能一竹篙打一船人。

事实上，今次薪酬趋势调查大致反映过去一年经济及就业市场情况，高层公务员的净指标较高，显示高端人才市场有需求，不少企业在「抢人才」，薪金增幅自然较多；至于中低层职位，面对AI浪潮冲击、市况一般，净指标偏低亦属意料之内。有行会成员认同调查结果，不过「数据归数据」，高层跟中、低层净指标有一定差距，难免有人以较情绪化方式看待，特别是宏福苑事件未了结，相信综合考虑各项因素，高层公仆不会加足4%。

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汤家骅：不应因极少数人表现连累全部人「受罚」

另一行会成员亦相信，高层加幅会收窄至跟中低层相若，甚至是划一加薪，处理上较为干净利落。行会成员汤家骅则指，社会对公仆加薪有不同观感，但不应因为极少数人表现有问题，而连累全部人「受罚」，特首亦已表明会追责到底。

代表劳工界的议员要求政府按指标加薪，劳联林振升认为，即使高层公务员加薪4%，亦不是高的数字，始终要挽留专业职系人员，又指低层净指标偏低，按惯例应跟中层看齐。不过，立法会最大党民建联的立场却相当谨慎，该党议员林琳认为经济仍存隐忧，薪酬调整必须审慎，避免过度乐观，特别是政府近年在基建、科创、医疗及民生福利等投放大量资源，应待经济复苏后，适时优化薪酬。

有民建联中人说，公仆加薪影响的还有学校、公营机构、NGO等，对私人市场也有带头作用，倘不加薪与市场脱节，但政治上也要考虑市民感受，政府须小心拿捏，调低高层加幅、划一加薪的机会不小。

公务员评核最少5%不获跳Point 首长：难有动力写报告申豁免

以往薪酬趋势调查结果公布，多由薪趋委员会主席讲解，但昨日由公务员事务局局长杨何蓓茵领军，其中一个重点，是交代10月推出优化公务员评核机制，引入常态分布，包括职系中最少5%公务员不获「跳Point」。

不过新制度惹来工会反对，担心要格硬「交人头」，局方则称若个别职系情况特殊、全员表现优秀，可提交解释作处理，让不获增薪点者少于5%。这会否变相为新机制留下空子，导致每个部门都申请豁免？有署长级人员直言是「谂多咗」，公务员最不喜欢做一些常规以外、要额外解画的事情，举例过往如下属表现欠佳要给予低评级，须经繁复审核程序；新制下，若要求同事全数增薪，反而要另外解释，相信除个别特别职系外，大家不会有动力做，「报告唔知点写，你点样同人解释『我部门特别优秀，无人表现差？』」

有建制中人认为，既然政府已制订新评分指标，有若干百分比的公务员不获跳Point，负责评核的部门主管「点都有压力」，或免得写报告解释，但希望制度保持一定弹性，例如可下调至2至3%，令大家「好做」。

聂风

