政府再委任57名特首政策组专家组成员 巴曙松无续任 4新人加入包括郑志雯

政府今日（28日）宣布再度委任57名特首政策组专家组成员，以及新委任四名成员。任期至明年6月30日，即本届政府任期完结。新委任成员包括经济发展专家组的郑志雯、冼汉廸；社会发展专家组的凌友诗；研究策略专家组的岑浩璋。

首席中国经济学家巴曙松未再获委任

至于2024年开始获委任为专家组成员的港交所前董事总经理、首席中国经济学家巴曙松今次未再获委任，据报他疑涉非法集资案。

特首政策组组长黄元山感谢专家组成员一直积极建言献策，无私分享各自领域的专业知识与研究成果，为特首政策组的政策研究工作提供重要参考。他感谢即将离任的成员在任期内的付出与贡献，同时欢迎新成员加入专家组，期望凝聚更多智慧，携手推动政策研究与发展。

黄元山表示，特首政策组与专家组成员在过去一年继续以多元化的模式交流，除了举行全体会议外，亦透过「与专家有约」研讨会、小组讨论、个别会面、书面交流等方式促进互动。另外，专家组成员获邀参与公共政策研究资助计划及策略性公共政策研究资助计划相关的政策研讨会，以提供多元专业视角，协助把具本地和国际视野的研究转化为内部政策研究的重要参考。

专家组成员亦继续为两项政策研究资助计划担任外部审视员，协助评审研究计划书及为资助申请提供意见。黄元山续说，期待与专家组成员继续保持紧密联系和合作，汇聚专业与智慧，助力特区政府进一步深化改革，改善民生，充分发挥自身优势，携手共创美好未来。

特首政策组专家组是一个咨询组织，于2023年5月成立，由来自商业和金融界别、专业人士、智库及学术界等不同背景的人士组成，就各项议题向特首政策组提供专业意见和崭新构思。为方便工作和进行更聚焦的讨论，专家组成员分为经济发展专家组、社会发展专家组及研究策略专家组三个组别。有关专家组的活动详情，请参阅特首政策组网页（www.cepu.gov.hk/tc/whats_new/index.html）

专家组的全体成员名单如下（按英文姓氏字母排序，新委任成员以 * 号标示）：



经济发展专家组



胡陈德姿

郑志雯*

张德熙博士

洪小源

龚永德

郭基𪸩

黎永良

刘伯伟

李家诚博士

梁颕宇

李律仁资深大律师

冼汉廸*

汤道生

曾顺福

王磊博士

杨德斌

容永祺

竺稼



社会发展专家组



陈宗彝

陈建强医生

陈永德

陈晓峰

陈少波

李焯麟

凌友诗博士*

刘洋

罗咏诗

罗宝文

卢永雄

陆地博士

马骏博士

孙燕华博士

戴希立

戴德丰博士

邓飞

许琳



研究策略专家组



蔡洪滨教授

陈文鸿教授

张家敏

赵汝恒教授

张量童博士

周文港博士

周伯展医生

郭万达博士

何达基教授

何建宗博士

黄平教授

刘佩琼教授

刘兆佳教授

卢煜明教授

雷鼎鸣教授

林一星教授

毛振华教授

吴宏伟教授

白立邦教授

岑浩璋教授*

王福强博士

王于渐教授

黄玉山教授

肖耿教授

郑永年教授