公务员加薪︱冯传宗：低层加1.17%倡看齐中层 并酌情再添0.5%

影响公务员加薪的薪酬趋势调查结果揭盅，今年净指标初步结果分别为高层4.12%、中层2.64%、低层1.17%。香港公务员总工会主席冯传宗向《星岛头条》表示，工会尊重政府统计机制，但认为低层净值太少，未能应付最基本生活费用变动，建议增幅与中层的2.64%看齐。另外，政府计划于今年10月推行优化公务员评核机制第一期。据他了解，首阶段或涉约三分一公务员职系，相信包括纪律部队。

冯传宗指低层加太少 倡与中层增幅2.64%看齐

冯传宗向记者表示，本港今年经济势头良好，首季GDP增长5.9%，全年经济增长预测为2.5%至3.5%，全年通胀预计约2.6%，加上访港旅客增加、股市向好，政府预估综合盈余稳定，随经济好转，收入有望进一步增长。

他提到，低层公务员净值太少，未能应付最基本生活费用变动，建议增幅跟中层，另外，中低层的2.64％恰恰只能抵销今年2.6％全年通胀，考虑到去年冻薪及今年香港经济畅旺，建议中低层在2.64％的基础上，酌情增加至少0.5％。

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至少5%公务员不获跳point 冯：不应为各级别设固定配额

冯传宗期望，行政长官及行政会议可以额外关顾中层及基层公务员，并提到过去6年中有3年公务员未能按原有机制加薪，薪酬水平已落后市场，期望政府以此调查结果为基础考虑加薪。

另外，政府计划于今年10月推行优化公务员评核机制第一期。据他了解，首阶段可能涉及约三分一公务员职系，相信包括纪律部队。不过，就政府拟规定最少5%公务员被评为第四级或以下将不获发增薪点，他表示有保留。他认为不应为各级别设定固定配额，强调「有些人做得好，该升级就升级，有些人做得不理想，该接受培训就去培训。」

记者：黄子龙

摄影：何健勇