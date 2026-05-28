公务员加薪︱冯传宗：低层仅1.17%倡看齐中层、再添0.5% 华员会指应考虑宏福苑后社会情绪

影响公务员加薪的薪酬趋势调查结果揭盅，今年净指标初步结果分别为高层4.12%、中层2.64%、低层1.17%。香港公务员总工会主席冯传宗向《星岛头条》表示，工会尊重政府统计机制，但认为低层净值太少，未能应付最基本生活费用变动，建议增幅与中层的2.64%看齐。另外，政府计划于今年10月推行优化公务员评核机制第一期。据他了解，首阶段或涉约三分一公务员职系，相信包括纪律部队。

冯传宗指低层加太少 倡与中层增幅2.64%看齐

冯传宗向记者表示，本港今年经济势头良好，首季GDP增长5.9%，全年经济增长预测为2.5%至3.5%，全年通胀预计约2.6%，加上访港旅客增加、股市向好，政府预估综合盈余稳定，随经济好转，收入有望进一步增长。

他提到，低层公务员净值太少，未能应付最基本生活费用变动，建议增幅跟中层，另外，中低层的2.64％恰恰只能抵销今年2.6％全年通胀，考虑到去年冻薪及今年香港经济畅旺，建议中低层在2.64％的基础上，酌情增加至少0.5％。

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至少5%公务员不获跳point 冯：不应为各级别设固定配额

冯传宗期望，行政长官及行政会议可以额外关顾中层及基层公务员，并提到过去6年中有3年公务员未能按原有机制加薪，薪酬水平已落后市场，期望政府以此调查结果为基础考虑加薪。

另外，政府计划于今年10月推行优化公务员评核机制第一期。据他了解，首阶段可能涉及约三分一公务员职系，相信包括纪律部队。不过，就政府拟规定最少5%公务员被评为第四级或以下将不获发增薪点，他表示有保留。他认为不应为各级别设定固定配额，强调「有些人做得好，该升级就升级，有些人做得不理想，该接受培训就去培训。」

华员会：薪酬调整幅度应考虑宏福苑大火后社会情绪

华员会会长蔡冠龙出席薪酬趋势调查委员会会议后表示，会方将审阅报告，下周召开审核报告会议后提出薪酬诉求。至于应否将宏福苑事件中的公务员表现纳入考量，他认为薪酬调整幅度应适当考虑当年特殊因素，又指公务员薪酬来自公帑，会方提出诉求时考虑社会情绪是应有责任。

就「公务员评核优化计划」第一期引入「拉curve」机制，蔡冠龙担心或引起不必要争拗，衍生「填数」问题，例如部门将部分表现合格的公务员，拨进表现欠佳的第四至六级，加重公务员压力、令他们人心惶惶。

他又建议评核者应与受评公务员加强接触，针对欠佳部分给予建议，在评核前改善表现。公务员薪酬趋势净指标，高、中、低层分别为4.12%、2.64%及1.17%，他形容数字不错，但指公务员需「养家糊口」，调整幅度应考虑当年通胀。

东华三院：倘再冻薪或加剧人手流失

东华三院行政总监苏佑安表示，东华三院辖下社工、老师、安老院舍的服务员、厨师、复康巴士司机等工种均属受资助职位，跟随公务员加薪幅度调整，由于去年公务员冻薪，机构已有少量人手流失情况，若今年再次冻薪，担心人手流失加剧。他以东华三院院舍前线为例，有近一成人手空缺，部分工种更因此要输入外劳，若连续两年冻薪，估计会流失资深员工，服务质素或受影响。

他指由于去年已冻薪，今年加薪幅度建议不少于通胀水平，解释指机构的初级社工、主管级社工和院舍员工均跟从政府架构，过去工作辛劳，若政府未能作出合理调薪，将增加机构招聘难度，并影响员工士气，或令新毕业生不入行。

记者：黄子龙

摄影：何健勇