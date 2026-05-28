陈茂波：现有就业结构面临转型考验 经济体必须识变求变拥抱机遇

财政司司长陈茂波今日（28日）出席「2026香港科创主题研讨会」致辞时表示，随人工智能等技术汇聚，全球正迈进数智化时代。他强调香港凭借「一国两制」、「金融+」及粤港澳大湾区资源汇聚三大优势，将成为下一波创科发展的重要动力源。本港更透过投资管理有限公司大力发展「耐心资本」，引导和拉动市场资金。

财政司司长陈茂波于2026香港科创主题研讨会致辞。政府新闻处图片

陈茂波指出，当前的创新生态以人工智能为主轴，并结合区块链及6G等多项颠覆性技术，推动社会步入数智化时代。这些突破全方位赋能产业，促使企业朝智能化、绿色化及融合化发展，同时重新定义商业模式及供应链。他坦言，现有就业结构无可避免面临转型考验，经济体必须识变求变以拥抱机遇。

凭三大优势发挥创科枢纽作用

面对科技变革的浪潮，陈茂波强调香港具备三大优势以推动创科发展。首先是「一国两制」下的法治、自由开放制度及知识产权保护，为科创企业提供对接国际与联通内地市场的理想枢纽。其次是「金融+」优势，香港除了是内地科创企业集资出海的首选，当局更透过香港投资管理有限公司大力发展「耐心资本」，引导和拉动市场资金。

财政司司长陈茂波（中）出席2026香港科创主题研讨会。政府新闻处图片

第三项优势在于粤港澳大湾区的创科与金融资源汇聚。陈茂波表示，大湾区兼具前沿研发、丰富应用场景、先进制造、高效物流及庞大市场资金，同时正吸引全球顶尖的人工智能华裔科学家及创新者落户，配合本地顶尖高校的支持，该区必然会是创新技术突破的制高点。

设「AI+」委员会促产业融合 推动普惠科技

为全力支持相关发展，特区政府已成立「AI+与产业发展策略委员会」，推动人工智能与产业深度对接融合，并加快北部都会区（特别是河套和新田科技城）的建设，促进大湾区内创新资源便捷流动。

陈茂波表示，科技变革虽带来挑战，但亦能为不同群体创造新机会。政府正积极提升涵盖数字基建、规管制度及人才培训等方面的准备度，包括过去成立「数字化经济发展委员会」及今年提出「全民AI培训」。他呼吁学术界、科研界及工商界协作，将人工智能技术推向普惠、包容和负责任的方向发展，探索兼具社会价值与商机的新应用场景。