公务员加薪｜今年10月优化评核引入「拉Curve」 最少5%人不获跳Point 政府：不会出现「交人头」

公务员增薪点（俗称「跳point」）制度一直被诟病形同虚设，只有极少数人不获增薪点。公务员事务局局长杨何蓓茵今日（28日）表示，今年10月推出优化公务员评核机制第一期，引入常态分布（「拉Curve」），以职系作计算，当中最少5%人不获「跳Ponit」，但具体百分比可调节或有缓冲。对于有议员担心可能出现「交人头」情况，杨何蓓茵称不会出现。

杨何蓓茵：表现令人满意公务员才可获增薪点

对于社会上有意见认为，公务员不论表现每年自动获得增薪点的意见，杨何蓓茵称，公务员的增薪点必须与工作表现直接挂钩，只有表现令人满意的公务员才会获得增薪点，并非「自动获得」；在6级评核中，获第4至第6级的员工不应获得增薪点。

政府将于今年10月1日起在各部门推行「公务员评核制度优化计划」第一期，要求各级评核人员按照常态分布，如实评核下属的工作表现，建立更严谨的评核与奖惩制度。工作表现欠佳者将被更有效识别，表现优秀者将获更高评级，这有助部门在晋升、培训等人事管理上做得更到位。

不获「跳Ponit」者订于10% 惟可下调低至最少5%

对于如何划线，杨何蓓茵指，有「指导性分布」发给各部门评核人员，在第4级至第6级中，不获「跳Ponit」者订于10%，但由于不同部门可能有不同情况，当中有缓冲可向下调低至最少5%。她称明白有些职系人数较少，或「每位成员表现好好」，若评核人员认为全体人员表现良好，可向局方解释，「揾到一个比较细的百分率，亦可以提交畀我哋。」

若全体人员表现良好 可向局方解释

有议员担心「拉Curve」衍生擦鞋文化、「交人头」等情况，杨何蓓茵称不会出现「交人头」，指制度提供弹性，除了由评核人员各自评核，亦建议各部门成立评核委员会，避免评核上的差异。

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公务员「跳point」制 把关被指形同虚设

过去5年，因表现欠佳不获增薪点的公务员仅94人。早前有报道指，政府计划就不同级别人数设上下限，表现最好的第一级占应不多于10%、最多可达15%；表现欠佳的第四至第六级共占不少于10%，最少5%，以现时公务员约17万人推算，即约8500至1.7万人。

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