「制订策略性税制」议员议案获通过 议员倡建前瞻性税制 对准痛点作优化

立法会大会今早（28日）续会，辩论由会计界吴锦华提出的「制订策略性税制，巩固香港国际金融中心地位」无约束力议员议案。议案最终获在席两部分议员大比数支持通过。

低税率招商难引资 倡建较前瞻性税制

金融界陈振英表示，当前全球税务体系迎来重大的变革，经合组织支柱二的规则落地后，单纯依靠低税率的招商引资模式已难以为继，特区政府上次全面检讨税务条例，距离现今已是半个世纪，其后只做局部优化，欠缺一个整体的规划，认为香港急需构建一个较为前瞻性的税制，应对区域竞争及经济格局的变化带来的挑战。

他建议税务政策咨询委员会启动全面的税务条例检讨，以产业引进及转型、有利人口政策，稳固税源为目标，借鉴其他先进经济体的一些做法，研究引入如增值税、消费税、绿色税等可持续税种，搭建一个高韧性的税制框架，并纳入香港新的「五年规划」当中。

香港税制要保持吸引力 对准痛点作优化

经民联吴永嘉表示，不少外商选择来港投资，除了香港背靠祖国、联通世界外，亦看中香港奉行简单低税制，以及地域来源原则征税，而国家「十五五」规划提出，要进一步巩固及提升香港国际金融中心地位，亦要增强香港在全球经济格局重塑下的竞争力，认为香港要保持税制有吸引力，才能继续擦亮香港国际金融中心的金漆招牌。

他续称，当前全球地缘政治非常复杂，过去赖以成功的简单低税制亦面临各种挑战，故必须对准痛点优化。他建议引入更多弹性的税务优惠，以新加坡为例，在面对国际税收新标准，改为灵活推行金融及财资中心优惠、先锋企业优惠、发展与扩展奖励，以及最新的经济扩展优待等。

促未来5年要做好黄金交易市场 瞄准伦敦黄金市场

选委界何君尧表示，单靠低税率已没有吸引力，在低税率下仍要给予优惠，会继续降低税务收入，纵然大家说吸引更多人来港时可「薄利多销」，以增加收入，但始终会有樽颈位。他建议未来5年要做好黄金交易市场，更是要瞄准全球最大位于伦敦的市场，将他们的份额抽来香港，交易额就会可观，届时可收增值税或印花税等。

香港并非要收更多税 而是要收更多聪明税

吴锦华表示，香港刚成为全球跨境财富管理中心的「世一」，强力印证了优化税制、完善经济生态的方向完全正确，形容硬件已经升级、软件是时候更新，香港需要的绝对不是要收更多税，而是收更多聪明的税，因此香港面对不是简单的税务加减题，是要在更高站位、更广阔视野思考，如何建立一套具前胆性、灵活性及全球竞争力的策略性税制。

陈百里：向企业大力宣传香港税制优势

商务及经济发展局副局长陈百里表示，当局一直用好香港作为国际金融中心及在税制方面的优势，积极招商引资，其中投资推广署致力吸引和协助海外和内地企业在香港设立或扩展业务，并向企业大力宣传香港的优势，包括简单低税制、现有不同的税务优惠、优惠政策包等。

他亦称，作为吸引产业和投资优惠政策督导委员会成员之一，投资推广署会灵活运用优惠政策包，包括批地安排、财政资助及税务减免等，吸引高潜力和对香港经济和产业链有重要贡献的企业来港发展，又指商经局会继续联同相关政策局、部门和机构加强协作，吸引和保留更多外来企业和直接投资，从而巩固香港国际金融中心的地位。

记者：郭咏欣