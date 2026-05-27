外围政治格局变乱交织 陈茂波 : 对香港国际金融中心发展乐观

财政司司长陈茂波今日（27日）出席庆祝香港金融业志同会成立50周年联欢晚宴致辞时表示，外围政治格局变乱交织，但他对香港国际金融中心的发展是乐观的，银行业的发展也正迎来新机遇。

港股市值早已超越伦敦

他表示，香港国际化市场优势持续提升。过去提到国际金融中心，纽约是第一，伦敦是第二。但是，港股市值其实早已超越伦敦，更多资金——特别是看好中国及亚洲经济增长和科技创新的资金，以及醒觉到之前低配了亚洲这边市场的资金会加速入市，加上为应对地缘政局须分散风险的资金到来，香港成为国际资金多元化配置的重点市场之一，市场的国际化优势正进一步提升。

陈茂波（前排左十二）、中联办副主任张勇（前排左十三）、香港金融业志同会会长陈智思（前排左十一）、香港金融业志同会荣誉会长吴连烽（前排左十四）和其他嘉宾合照。政府新闻处

同时，香港的资产及财富管理业务加速增长。过去十年这行业正提速向前，管理的资产在2024年年底增加到35万亿元。随着更多科技和其他企业上市造就了更多新富翁，财富管理的需求、家族办公室的数量均会增加，这些都会带来新的业务增量。此外，数字资产行业的兴起、资产托管等新服务的需求，都代表着金融业更大的增长空间。

他又称人工智能发展带来的效率提升和成本大降，让金融机构可以有更大的空间调拨资源，开发更多新产品，更高效妥贴服务客户需要，提升效益。

陈茂波表示，未来从来都存在不确定性，创新都是探索未有人走过的路径。香港从来都是在探索中创新、奋斗中进步，挑战让香港更积极的思考新模式和新产品，过去的努力成就了今日的繁荣，他相信本港金融业界会继续积极奋发，将为香港未来更成功的故事增添丰富内容。