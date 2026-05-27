香港超越瑞士成全球最大跨境财富管理中心 陈茂波：香港拥稳定安全投资环境

波士顿咨询公司（BCG）发表最新报告表示，香港已正式超越瑞士，成为全球最大的跨境财富管理中心。财政司司长陈茂波回应报告表示，国家「十五五」规划明确支持香港强化国际资产及财富管理中心功能，这也是香港「金融 +」发展策略的重要一环。

陈茂波：藉一国两制优势 正吸引更多超高净值人士在港投资

陈茂波说，过去数年，特区政府与金融业界共同努力，持续完善金融基建与生态、丰富投资产品及风险管理工具，并深化与各地资本市场的互联互通。当前，环球投资者积极寻求多元化的资产配置，香港凭借「一国两制」下的优势；自由、开放、透明和可预期的经济政策；稳定安全的投资环境，以及跨越市场的联通优势，正吸引越来越多超高净值人士及家族办公室落户并在港投资。

波士顿咨询公司（BCG）发表最新报告表示，香港已正式超越瑞士，成为全球最大的跨境财富管理中心。

他又指，受惠于科技创新和人工智能相关产业快速发展所带来的财富增量，内地及亚洲地区对资产及财富管理的需求将加速增长，可以预期，这将为本港资产及财富管理业开创更大的发展空间。他表示，特区政府将继续把握和推动这一波发展，巩固和提升香港国际金融中心的地位和功能。