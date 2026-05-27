政府斥5.1亿翻新现有空邮中心取代重建 政府 : 更具成本效益 目标最早2029年底完成

为确保香港邮政能持续以合理的价钱向市民提供高效可靠的公共邮政服务，商务及经济发展局、香港邮政今日（27日）向立法会提交文件，计划由资本投资基金向营运基金注资46亿元以支持香港邮政预计在未来三年的运作，当中的5.1亿元会用于翻新现有空邮中心及购置中央物料处理系统。

储备仅够营运不足一年

根据当局提交文件指出，尽管香港邮政已采取开源节流措施，惟随著国际形势转变和营运成本上涨，营运基金的财政状况依然严峻。根据邮件量趋势与收支预测，营运基金难以支持香港邮政持续营运。

文件提到，根据现行邮件量趋势与收支预测，营运基金的现金储备预计仅可足够支付香港邮政少于一年的营运开支，因此建议注资对香港邮政持续营运是必须的短期财务方案，确保公共邮政服务不受影响，同时让香港邮政继续善用营运基金的定位，争取时间加大力度推行一系列开源节流的措施，务求以更具成本效益的方式提供邮政服务。

拨5.1亿翻新空邮中心 引入自动化分拣设备

文件续指，空邮中心当年设置的邮件处理系统及设备使用近30年，已届使用年限，加上相关设备的零件供应日渐短缺，难以持续维修保养。为应对未来长远的业务发展，空邮中心将安装精简高效的新一代物料处理系统，为未来业务提供灵活、高效且具成本效益的运作基础。新系统将引入自动化分拣设备，以提升运作效能及分拣准确度，同时设置内部输送系统贯穿各处理环节，尽量减少人手处理的工作，并配备自动化存取系统，以集中管理及暂存邮件，进一步优化空间运用及提升邮件流转效率。

上述翻新工程包括设置新一代中央物料处理系统完成后，空邮中心将主要负责出入口空邮邮件处理程序；旁边的临时空邮处理设施则提供辅助分拣、高峰期应急处理，并作为业务缓冲区，为电商客户提供专项定制服务。此运作模式有助因应业务类型实施分流安排，大幅提升营运韧性以应对未来电商邮件业务的需求，同时亦预留扩充通道，未来按业务及运作情况可将空邮中心与临时处理设施连接，发挥更大协同效应。

当局提到， 相关工程造价估算总额，包括翻新现有空邮中心、购置中央物料处理系统及与调迁相关费用在内，按付款当日价格计算为5亿1,000万元。与财委会2021年批准拨款46亿1,130万元的空邮中心重建计划相比，上述方案的开支减少接近9成（约41亿元），反映政府致力以更具成本效益的方式提供公共服务，确保公共资源得以善用。上述方案工程目标最早于2029年底完成。期间，香港邮政会继续沿用现有过渡性运作安排，确保空邮服务不受影响。

记者︰黄子龙