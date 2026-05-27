国民教育︱议员促推广中小学书法 蔡若莲： 书法是培养国民身份认同有效载体 已有系统推进

有议员关注香港中小学目前缺乏一套完整的书法教育系统，促政府推广中小学书法教育。教育局局长蔡若莲表示，教育局一直十分重视书法教育，并在中小学阶段，通过课程规划、教学资源开发、举办多元化活动、组织教师培训等，循序渐进，系统推进书法教育，培养学生书写的技能、提升汉字书写能力，以及对书法艺术的欣赏。

蔡若莲：书法是培养正确价值观及国民身份认同有效载体

蔡若莲续称，「中国语文教育学习领域课程指引」明确要求各学习阶段须安排写字练习，配合多元而适切的硬笔及毛笔写字活动，建立正确写字姿势和良好书写习惯，又会重视课堂内外结合，引导学生在生活中「学书法、用书法」，开展书法教育实践活动。

她又称，在视觉艺术课程指引，鼓励学校采用灵活课程框架，加强中国书法的学习与欣赏，又在价值观教育课程架构中，强调中华文化学习，书法是培养正确价值观及国民身份认同的有效载体。

公营及直资学校获发30万推广中华文化

蔡若莲指，为协助学校进一步加强中华文化的学习，当局向每所公营学校及直资学校发放30万元，推广中华文化体验活动「一笔过」津贴。至于书法教育成效评估，当局综合参赛人数、校本问卷、观课评核及全港性系统评估中学生的写字表现等，持续监察成效。

至于借鉴内地经验，她表示留意到内地在小学三至六年级语文课，每周安排一课时书法课，并融入艺术课程标准，但认为在借鉴内地经验时，会审慎考虑两地课程制度、课时及师资差异。

记者：郭咏欣