网传周天行帖文 张国钧称指控无事实根据：再就旁枝末节提问只会助长歪风

近期擢升为刑事检控专员的周天行，早前被指控与下属「公帑拍拖」，律政司副司长张国钧今日（27日）在立法会表示，有关指控毫无事实根据。问及律政司内部会否调查告密者，张国钧指，律政司已透过新闻稿清晰交代事件，强调不会再就指控的旁枝末节及调查细节作进一步回应，以免助长无理指控及失实声明的歪风。

张国钧：律政司已发声明及内部信件交代

张国钧认为，当局早前已发表新闻稿，非常清楚地交代事件；律政司司长林定国亦已向内部员工发信，内容与声明一致，故无其他补充。

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不希望社会再纠缠于毫无事实根据指控

对于调查细节，张国钧重申，声明已完整且透明交代事件。他认为，社会各界透过声明可了解事件性质及律政司看法，不希望社会再纠缠于毫无事实根据的指控中，助长歪风。

记者：陈俊豪