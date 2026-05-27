罗淑佩：推广中华文化须守正创新贴近生活 两届中华文化节吸引逾180万人次

有议员建议优化弘扬中华文化办公室。文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，政府在推广中华文化工作中，既要守正创新亦要贴近生活，以易接触的方式，让中华文化走进社会、走进人心。她又称，过去两届「中华文化节」合共吸引逾180万人次参与，约八成五参加者认同活动加深了他们对中华文化的理解与兴趣，成效显著。

香港兼具岭南与中外文化背景

罗淑佩表示，中华文化博大精深、源远流长，香港既有中华文化的根脉，岭南文化的传承，同时有中外文化交汇的背景，在传承、融通及创新之间形成具香港特色的文化发展路径。国家「十五五」规划指出，要深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，她引述国家主席习近平称，要使中华文化基因与当代文化相适应，与现代社会相协调，并以人们喜闻乐见，具有广泛参与性的方式推广开来。

弘扬办「纵横式」推进中华文化发展

罗淑佩指，康文署于2024年成立的弘扬中华文化办公室，并推出中国通史系列展览，按朝代编排文物展览及配套活动，系统展示中国历史文化的纵向发展；亦推出中华文化节，透过多元化表演艺术、讲座、教育活动及社区项目，横向展现中华文化丰富面貌及时代活力，两者相互呼应，并融入本地历史文化元素，促进香港与内地不同地域文化交流，为市民提供更全面的本地视角，认识中华文化。

她表示，为了便利市民持续学习中华文化，弘扬中华文化办公室建立专属网页及社交媒体，汇集博物馆及中华文化相关的的线上资源，并制作涵盖文学、历史、哲学、音乐、艺术、民俗及非物质文化遗产的短片，以寓教于乐形式介绍唐诗、古文及古代思想家，将传统文化内容转化为易于理解及吸收的学习资源，至今短片累计接近80万人次观看，为公众及学校提供持续的学习资源。

陈祖光倡与团体推广传统节日 罗淑佩赞同：从心而发最重要

选委界陈祖光表示，文化包括了物质文化、制度文化、语言符号，以及精神文化，而香港有很丰富的知识及很多团体，为何不与各团体推广新年、清明、重阳等节日。

罗淑佩表示，当局于2024年公布文艺创意产业发展蓝图时，已提及弘扬中华传统文化，发展香港特色文化内涵，是一个很重要的发展方向。她认为陈祖光说得对，从心而发才是最重要，举例很高兴今年去参观国家安全教育展时，有小学生教她何谓「润饼」，认为这是很好的，相信这些做法是弘扬办继续努力的方向。

记者：郭咏欣