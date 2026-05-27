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73岁卢伟国喜逢第二春 10月迎娶90后粤剧演员余仲欣｜Kelly Online

政情
更新时间：12:36 2026-05-27 HKT
发布时间：12:36 2026-05-27 HKT

现年73岁的经民联主席卢伟国传出喜讯，据悉他今年10月与90后粤剧演员余仲欣步入婚姻殿堂。卢伟国接受《星岛头条》查询时确认消息属实，本周五（29日）在经民联总部举行记招，与未婚妻余仲欣齐齐见传媒。

党团会议上亲自宣布喜讯

据了解，经民联日前召开党团会议期间，卢伟国携同余仲欣出席，向党友介绍其背景，并正式宣布两人将于今年10月结婚。

卢伟国向《星岛头条》查询表示，感谢媒体的关心，形容自己非常开心，本周五会跟余仲欣会见传媒，「两个人一齐见会好啲嘛」。据闻卢伟国与余仲欣早就相识，曾同台演出粤剧剧目《烂赌二赎老婆》，戏中卢伟国称呼对方为「老婆」。

两人因粤剧结缘 余仲欣拥兽医学位

翻查资料，余仲欣于加拿大出生，父亲为著名马评人余伯乐，毕业于加拿大麦基尔大学细胞及生物学系及兽医系，其后亦在香港城市大学修读兽医学。她在家人影响下，余仲欣5岁就学习唱曲，6岁初踏台板；在小学时期，连续三届夺得香港校际粤曲比赛冠军，并曾于香港演艺学院担任兼职导师，负责教授粤曲唱科。

卢伟国曾为亡妻设立奖学金

卢伟国的原配黄少珍于2021年8月因心脏病离世，享年69岁。在翌年两人结婚44周年纪念日之际，卢伟国以亡妻名义，分别在她曾就读的大学及任教的中学设立奖学金。

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