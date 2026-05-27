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大棋盘︱校长爆粗自辩称「保护学生」 政圈料有手尾 关爱队岗位随时不保？

政情
更新时间：09:11 2026-05-27 HKT
发布时间：09:11 2026-05-27 HKT

屯门新会商会中学校长李卓兴在新加坡带领学生交流团期间，因旅游巴违泊问题与当地女保安争执，更爆粗辱骂对方，事件闹上国际新闻，据报当地保安公司更已报警。该校校董会急发声明致歉，昨日开会决定即时停止其校长职务，原因是「表现不符公众期望」。有政圈中人预料，事件不会就此告一段落，除面对学校和教育局之调查处分，其他公职身份能否保留亦成疑。

教育工作者并非圣人，毋须「听粗口打冷震」，但作为一校之首，在师生面前更应树立榜样，时刻谨言慎行。校方处理危机手法亦值得斟酌，事源爆粗片段上周末在网上发酵，《星岛》记者周日向校方查询，获得的回应却是红日不会回复，着记者假期后再来电。不过事件持续升温，校董会前晚终发声明扑火，并称已即时启动危机小组处理。

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消息：主角现身说法 承认「电光火石间过于冲动」

据悉昨日校董会会议上，主角李卓兴解释事件始末时辩称，已忘记部分细节，而自身出发点是「保护学生」，但承认当时电光火石之间过于冲动，说了不应该说的话，亦明白部分言辞不符公众对校长的期望。校方亦理解在危机处理上有很多改善之处，须吸收经验。

教育工作者因爆粗卷入争议并非第一次，2013年本港有一名林姓教师，因执法尺度问题在旺角与警务人员争执，当时有建制人士追击，甚至向时任特首梁振英投诉。最终特首介入，学校向该教师作口头警告处分、教育局时隔4年裁定教师违反专业操守。现时政治环境不可同日而语，但大众对教师、校长的品格操守要求，相信没有降低。

《教师专业操守指引》列明，教师应以身作则、严以律己、修养品格，单从字面判断，在公众地方情绪失控、言辞极具挑衅性，显然已不符要求。有办学团体管理层直言，对该名校长表现「无眼睇」，即使是出于「保护学生」，亦不可能如「烂仔」般在大庭广众指骂，教育局须仔细调查。他认为，今次事件未去到要取消教师注册「钉牌」，但至少要发出严重警告，相信日后亦「未必有学校敢请佢」。

李卓兴其他身份包括屯门新景关爱队成员、屯门分区委员会成员。根据首期关爱队工作报告，该小队工作包括举办健康服务站、国庆茶叙，亦曾推动国民教育宣传。有政圈中人谓，事件虽与关爱队服务无关，但其行为已影响关爱队形象，他会否主动离开这岗位，值得留意。

民政事务总署表示留意到有关报道，政府非常重视地区委员会委员及关爱队队员的操守。民政总署已制定关爱队《行为守则》，强调关爱队应秉持诚实、正直和廉洁的操守，如有关人士违反相关要求，署方会按既定机制严肃处理。

有资深教师坦言，在学校内外都要小心言行，不能招人话柄，特别是科技发达，网民犹如有「道德洁癖」，容不下一丝犯错，稍有不慎可能被放上网，「基本上系无私人时间，你24小时都系一个教师」；校长作为领导，同时是老师的榜样，社会对其道德要求自然更高。

教育界议员邓飞指，教育工作者一言一行，甚至一个细微表情，都可能对学生身心发展影响很大，最理想当然是「知行合一」，不论工作抑或私下，「否则到时教人，被人一句质疑返你私德转头，你仲点管班学生？」他说应给予当事人解释机会，以目前迹象来看，有机会构成违反专业操守。

事有凑巧，特首李家超昨出席「优秀师德师风奖」活动时致辞，提到教师应以身作则，肩负助学生建立正确价值观、立德树人的使命，放在今次事件，相当应景。

聂风

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