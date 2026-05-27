网传抹黑周天行帖文 律政司内部发信：若指控由内部流出 会感到「非常难过和失望」

近日网上流传一则涉及近期获擢升为刑事检控专员周天行的社交平台帖文，指控周天行与下属「以公帑拍拖」。律政司其后驳斥指有关指控毫无事实根据、无中生有及恶意抹黑，已将事件转交执法部门跟进，作出进一步调查及采取相应行动，依法严惩不法分子。

林定国提醒切勿转发有关指控

律政司司长林定国向内部发信，重申有关指控毫无根据，并提醒同事切勿请勿转发任何载有这些指控的讯息，又指据称有关指控是源于「内部人士」，若此说法属实他会感到「非常难过和失望」。

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林定国指「匿名投诉并无帮助」 对被投诉者不公

此封署名由律政司司长林定国发出的信函于昨天（26日）在网上传播，信件是向律政司全体人员送出。信中开首将关于新上任的刑事检控专员周天行及其女副手的传闻形容为「与涉事同事有关的不实指控」（unsubstantiated allegations against the colleagues involved），并指出该等消息已在律政司内外广泛流传，而有关指控是由内部人士提供资料令他最为震惊，若果属实会感到「非常难过和失望」（very upset and disappointed）。

林定国要求律政司人员切勿转发任何含有有关指控的讯息，如有外人询问时就重申律政司的立场，如果就指控来源及消息流传可以提供有用资讯，应直接联系部门主任秘书。

林定国强调律政司一向要求人员保持最高诚信，并设有完善且有效的机制，确保不论职级或职责范围均能达到规定的标准。

函件又指「匿名投诉并无帮助」（anonymous complaints are unhelpful），因为署方无法联络投诉人作跟进、亦对被投诉者不公平，若有人希望提出疑虑、甚至对涉嫌违规的同事作出投诉，当局有完善而有效的机制严肃处理及作彻底调查，而且投诉人的身份将会被严格保密。

林定国重申任何同事均不会因为处理某类工作，因而得到任何不恰当的差别待遇 ，包括负责国家安全工作，呼吁人员要尽力维护及加强律政司团结，捍衞律政司的整体声誉。