网约车︱政府拟发牌1万个 周国强：对的士业来说一定多 批Uber叫价3万如「恐吓」

消息指，政府首阶段拟发1万个网约车牌照，稍后刊宪并提交立法会审议。智慧出行联合商会主席周国强认为，即使只有1万个牌，「对我哋（的士）业界嚟讲一定系多」，认为网约车合规后，无形中就变成一辆的士，参考内地情况，发牌后司机或每天工作10至12小时，担心会加剧路面挤塞。他提出3点维持的士竞争力，包括政府保障网约车收费不低于的士、促进的士全面网约化、网约车「有王管」后再加强对非法载客取酬的执法。

促政府保障网约车收费不低于的士

此外，周国强认为，网约车保险「皮费」应与的士看齐，又希望网约车的标志要清晰，当他们发生交通意外时，让市民明白「唔系话坐的士一定危险过坐网约车」，冀令市民「回归的士怀抱」，也令业界更有信心。

对于Uber早前称只发1.5万个牌照会令车资大涨，周国强称Uber初期亦只要求发1至1.5万个，后来叫价3万是「恐吓市民和政府」。他形容市民是被Uber蒙蔽，批评跨国企业公然要胁政府的行为不妥，「无你白牌车唔会死啩，大不了咪发返的士牌。」

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记者：陈俊豪