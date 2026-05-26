网约车︱政府首阶段拟发1万个网约车牌照 稍后刊宪并交立法会审议

运输及物流局5月中向立法会提交网约车规管附属法例修订建议详情，惟未明确提出网约车牌照数目，但政圈盛传数目将落在1万至1.5万个。据了解，政府首阶段拟发1万个网约车牌照，稍后刊宪并提交立法会审议。

立法会交通事务委员会主席、民建联陈恒镔今日（26日）表示，政府初步建议将上限订为1万辆，较早前业界讨论的1.5万辆为低，形容是较稳妥的起步点，能让政府在推动网约车政策时更稳健、有充足时间掌握实际运作情况，并在各方之间取得平衡。

陈恒镔：1万辆是较稳妥的起步点

陈恒镔提到，交通事务委员会收到文件后，会建议尽快成立法案委员会，详细审议有关条例。日后若需修改上限，将透过附属法例再提交立法会处理，强调可体现对立法会程序的尊重，亦兼顾社会各界意见。

他表示，政府将采用「动态评估」模式，持续监察网约车的营运数据，指目前每日网约车车程约为11万宗；若1万辆网约车合法营运，假设每名司机每日行驶6小时、每小时完成两程，则每日可应付约12万程，初步足以应付需求。

政府早前向立法会提交文件，引述有意见指出，网约车服务的需求会随着经济发展和游客增长而增加，而参考其他地区的经验，网约车的数目往往是的士的数倍 ，因而认为政府应发出多于现时的士数目（约1.8 万辆）的车辆许可证。

另一边厢，也有意见认为香港情况独特，不应照搬其他地方的经验，加上网约车服务规管制度是全新的政策，政府在厘定网约车数量上限时，应采取更审慎的态度，在照顾市民的出行需求以外，亦考虑本地的实际情况和行业发展， 让规管制度顺利平稳落地。其中，一些声音主张应发出至少1万个车辆许可证，亦有意见认为可发出多于此数、但不多于的士数目的车辆许可证（例如约1.5万个）。

政府在文件中列明，社会舆论普遍要求政府在厘定网约车数量上限时，应充分考虑市民需求和乘车体验，若只发出数千个车辆许可证，将不能满足乘客对网约车的需求和维持现时的乘车体验。

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