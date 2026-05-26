大棋盘︱公务员评核「拉Curve」难落刀 资深公仆忧同事「互扯后脚」 议员献计解决方法

公务员增薪点（俗称「跳point」）制度一直被诟病形同虚设，只有极少数人不获增薪点。政府计划改变评核机制，据悉将引入「拉Curve」方式，不获增薪点的评级将有至少5%公务员。局方愿意踏出改革一步，固然值得称赞，但同样要注意具体操作上如何避免一刀切，产生潜在不公现象。

公务员「跳point」制 把关被指形同虚设

过去5年，因表现欠佳不获增薪点的公务员仅94人。综合消息，政府计划就不同级别人数设上下限，表现最好的第一级占应不多于10%、最多可达15%；表现欠佳的第四至第六级共占不少于10%，最少5%，以现时公务员约17万人推算，即约8500至1.7万人。

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忧工作上「互扯后脚」

消息一出引起劳工界反弹，担心形成「马房文化」、加剧「擦鞋」。不过有资深公务员认为是过虑，因任何工作场所，涉及人事合作必然存在这些现象，即使不「拉Curve」，一样会因为内部晋升机会等竞争，衍生类似的山头文化。

该人反而较担心，如何厘定5%范围，「到底系用一个局、一个署，定还是一个部门计算？抑或整个政府咁计？」若计算范围太大，不同工种之间欠可比性，「正如你唔会把前线清洁工去同AO比较」；若范围太小，部分工种较特殊、人数少，若彼此表现接近，是否也要被逼「交人头」：「讲得衰啲，会唔会为咗唔想做𠮶5%，争job做甚至互扯后脚？」笑言不能对人性抱太大信心，尤其当切身利益受威胁。

庄豪锋献计「细分入大Curve」 防止过于一刀切

实政圆桌议员庄豪锋表示，明白不同工种情况有别，亦不同意一刀切，建议就每个工种各自设具体、可量化的评分标准，例如KPI完成度、犯错率等。他认为经常跨部门工作的岗位，可加入其他部门评核；服务面向大众的部门，则可加入市民反馈作为评分指标之一，写清楚计分方式。得出最终评分后，将之放入整体公务员的总分布中，计算表现水平得出评级，即「细分入大Curve」。

若然整个部门工作达标，可能所有员工都有机会「跳point」。庄豪锋承认建议较复杂，但新制度目的是改善公务员表现，政府订立新评核制度时，需做得完备。

民建联林琳则指，社会共识是增薪点制度有很大问题，难以达到鼓励公务员提升表现的目的。她说不同岗位各有特性，难一概而论，建议政府实行时保留弹性，将评核权力下放予各部门，由最熟悉运作的部门首长厘定评核范围。她坦言「拉Curve」无论如何都有一定「交数」成分，总有人不满，政府愿改革已是好事。

料个别部门职系先试行

有官场中人相信，当局会先从个别部门或职系试行，了解实际操作后再扩大范围。亦有首长级公务员指，目前很多细节未清晰，例如已达顶薪者是否计算在「拉Curve」范围、会否加入直属上司以外的评核者等，有待当局公布。他指「拉Curve」执行上可能有难以预想的技术细节疑难，建议先选取一些人数够多的职系试行。

目前部分学校、公营机构等，可能参照政府「跳point」安排，新制度又应否涵盖这些岗位？教育界议员邓飞指，没听闻会扩展至学校，现时不少津校教师根据年资「跳point」，但其表现评核机制与公务员天差地别。目前教师评核一般分为自评、校外评核两部分，而最终表现评级是不会逐个告知学校，校方只会知道整体数据分布。他认为两者有极多不能衔接之处，若硬性规定难令人信服。

聂风