来片．一分钟话你知︱中亚国家都向香港「取经」？特首将率团访哈萨克及乌兹别克推合作

香港的一国两制举世知名，但市民或许不知道，其实远在中亚的国家也有向香港「取经」。

哈萨克的「阿斯塔纳国际金融中心」AIFC，便参考香港用普通法、独立法院，吸引了88国，超过3200间公司进驻，投资额破210亿美元，他们还在商讨与港交所、上海股市互联互通。

去年佳鑫国际资源便在「阿斯塔纳国际金融中心」和港交所同步上市，集资逾1.5亿美元。哈萨克开发银行也在香港发行20亿元人仔点心债，邻国乌兹别克都跟随，建设「塔什干国际金融中心」TIFC，主打普通法香税务优惠。

特首李家超即将带团到访这两个国家，哈萨克是中亚经济龙头，也是国家主席习近平首次提出「一带一路」的地方，不只有石油和矿产，最近还成立了人工智能和数字发展部，推动大规模数据中心谷项目。

乌兹别克是中亚人口最多的国家，古丝路重镇，最近总理访港时表明欢迎青年、企业来港上市。

香港可以输出普通法经验、上市平台、监管、法律服务、项目管理和创科方案，还可透过一带一路奖学金与大学合作，让更多中亚青年来港读书交流，做未来桥梁。

二千年前丝路交换香料，二千年后的今日，交换的是制度与信任。

这趟中亚列车，你准备上车未呢?