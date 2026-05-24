陈茂波总结访欧行程：欧洲求变意识强烈  冀多边合作建立更强经济韧性

刚完成欧洲三国五天访问行程的财政司司长陈茂波表示，此行感受最强烈的是欧洲的求变意识十分强烈。这体现在多个面向上：在政治上，单边主义和大国竞争，让他们充分意识到要争取更大的战略自主；在经贸关系上，他们希望多边合作、分散风险，以建立更强的经济韧性；在产业投资上，特别是人工智能等前沿创科领域，他们意识到必须化讨论为行动，整合力量，急起直追。

香港和欧洲可务实合作共创双赢

陈茂波在网志表示，此行看到在经贸、投资和创科等多个领域，香港和欧洲之间可以务实合作、共创双赢。对于他们而言，香港的「价值主张」 (value proposition)在三个方面尤为突出，分别是香港是欧洲金融机构和投资者低配了的市场、香港与欧洲可以探索跨境投资与监管合作，相互拓展市场，及金融创新。

他指，这次访欧会面的一些欧盟和国际机构人士，不少自疫情以来未曾到访香港，透过今次的会面和坦诚的交流与讲解，加深了他们对香港市场的认识，增强了他们对香港未来发展的正面预期，也让一些之前的认知偏差与误解得以缓解。

邀组团赴香港和大湾区考察 探索合作模式

陈茂波续称，欧洲的一些代表既希望内地企业到当地投资，以带来资金、技术和在当地创造就业职位，却同时对欧洲本土企业将面对更大竞争存在疑虑。他邀请他们组团到香港和大湾区考察，了解这里的机遇和探索具弹性的合作模式，为双方带来更稳定长远、互惠共赢的发展机会。

