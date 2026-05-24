学者指香港须转型为「超级增值人」 利用金融赋能区内经济 与内地保持差异化

智库组织「2022基金会」早前发布《香港未来发展路径》报告，指面对科技急速变革、地缘政治风险加剧及全球供应链重组，香港必须超越传统中介角色，成为「超级增值人」。港大经管学院副院长邓希炜表示，香港的竞争优势是要「斗好」、讲求效率与科技赋能。香港必须由过往的「超级联系人」转型为「超级增值人」。

邓希炜今（ 24日）在电台节目表示，全球供应链正值转型，在风高浪急的国际局势下，香港作为专业服务和金融重镇及国际都市，可利用金融赋能区内的经济发展，制造更多具黏性的商业活动，不仅是协助企业上市（IPO），更要吸引它们在香港设立总部、交税、聘请本地人才，从而将经济贡献留在香港，支持本地经济转型，并为年轻人创造优质就业机会。

应推动知识产权投资 带动本港经济发展

目前香港金融业占本地生产总值（GDP）约26%，直接带动8%的劳动力，若加上相关专业服务，占比高达两成多。然而，邓希炜坦言，不少市民未必直接感受到金融业强大带来的益处。因此，报告提出「金融赋能实体经济发展」的重点方向。他认为，香港应推动知识产权投资，透过金融资金的介入与投资，从而带动本港经济发展。

在供应链管理方面，邓希炜引用「微笑曲线」理论，指出产业链中最赚钱的是上游（研发、设计、融资）及下游（国际化、品牌、专利标准认证），而受制于地少人多，香港不适宜发展中游的量产工业。香港应发挥既有的优势，接轨大湾区及东盟正火热发展的新型高科技生产线，将上下游对接，进一步做强专业服务。

面对内地企业，尤其资源较匮乏的中小企，积极向外寻求全球部署，邓教授认为香港应打造为全球化人才高地。若香港能汇聚来自全球南方、印度、印尼等地的专家，内地企业在进军海外市场时，便能直接在香港寻获熟悉当地政治、文化、宗教及法规的顾问，大大减低「出海」风险。

需拆墙松绑突破大湾区融合樽颈

谈及大湾区融合，邓希炜认为目前的融合仍未为香港经济转型提供足够动力。现时的边境便利主要带动了人流及消费，如港人北上消费，或内地旅客来港，但在香港最具优势的专业服务领域，却未能充分打入拥有八千多万人口的大湾区市场。

他建议，除了政策上需要进一步拆墙松绑，如持续优化《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）外，关键在于推动数据分享。透过区块链等新技术，确保区域内跨境数据的安全流动；一旦数据得以打通，香港的银行、保险及各项专业服务便能更有效地覆盖整个大湾区，实现真正的协同发展与互利共赢。

北都具潜力建「全球教育枢纽」

对于北部都会区发展，邓希炜表示，北都是香港未来经济的新引擎，对其未来5至10年的发展充满信心。若北都能提供充足土地，不仅本地大学可以设立分校及研发实验室如新材料、半导体测试等应用场景，更可吸引北京大学等内地顶尖学府，甚至受地缘政治影响而探索海外据点的欧美大学进驻。加上新来港专才对国际学校的需求殷切，北都绝对具备条件发展成汇聚全球人才的教育及研发枢纽。他强调，城市规划的次序至关重要，必须先有产业、大学及科技公司落户，创造实质就业与居住需求，房地产发展才能水到渠成。

他重申香港必须保持「一国两制」下的差异化优势，及保持自身的特色，包括普通法制度、资金自由流动、无外汇管制及独立司法体系等。香港不应逐渐同化为另一个深圳或东莞，而应利用这些制度优势，协助国家解决发展中遇到的挑战。

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