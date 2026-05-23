神舟二十三号｜黎家盈成首位港人载荷专家 查毅超博士 : 充分体现国家对香港创科人才高度信任

香港载荷专家黎家盈周日晚将乘坐神舟二十三号飞船上太空。香港科技园公司热烈恭贺她成为首名港人载荷专家，加入神舟二十三号乘组，并将执行为期6个月的空间站任务。科技园公司对此深感振奋，并衷心感谢国家对香港科研实力及创科人才的高度肯定与支持。

查毅超 : 是对香港创科人才培育及科研实力重大鼓舞

香港科技园公司主席查毅超博士表示：「我谨代表香港科技园公司，向获选为国家载荷专家的黎家盈博士致以最诚挚的祝贺。科技园公司一直致力推动香港创科生态圈蓬勃发展，汇聚海内外顶尖科研力量、初创企业、研发机构及产业伙伴，促进科研成果转化及产学研合作。于2022年，科技园公司获选为载荷专家初选招募的指定机构之一，积极鼓励园区内符合初选要求的科研人员踊跃报名。能够参与国家载人航天工程相关选拔工作，科技园公司深感荣幸；今日首名港人获选为载荷专家，更是对香港创科人才培育及科研实力的重大鼓舞。」

他续指：「香港特区政府一直积极部署并大力支持航天科技发展。其中，透过『InnoHK创新香港研发平台』资助成立的香港太空机械人与能源中心，已完成国家航天局探月与航天工程中心委派的国际合作项目，充分展现香港在太空机械人、能源系统及航天相关技术方面的科研能力。科技园公司将继续全力支援包括进驻香港科学园的InnoHK研发平台在内的相关研发机构，推动更多跨学科、跨地域及跨界别合作。我们深信，这一历史性壮举将点燃新一代香港年轻人的创科梦，吸引更多人才投身科研。科技园公司将继续全力构建更完善的创科生态圈，为本地科研人才搭建更广阔的舞台，共同为国家的航天征途与科技自立自强贡献关键力量。」

香港科技园公司表示，国家航天事业成就斐然、举世瞩目。香港科研人员能够亲身参与国家航天任务，不仅是香港创科发展的重要里程碑，更是香港融入国家科技发展大局的光荣见证。黎家盈以香港特区载荷专家的身份，参与国家空间站任务，将有机会在太空环境中进行科研工作，标志着香港创科发展踏上新台阶，更充分体现国家对香港青年及科研工作者及科技人才的莫大信任与厚爱。

科技园公司表示，香港科研人员能亲身参与国家航天任务，是香港融入国家科技发展大局的光荣见证，标志着香港创科发展踏上新台阶。

香港一直积极参与国家航天工程发展，并在多个重要任务中贡献所长，包括为月球及火星探测任务提供系统、仪器及技术支援，以及参与空间搭载实验等。这些成果充分展示香港科研团队在航天科技、机械人技术、能源系统、先进制造、人工智能及数据分析等领域的深厚基础和国际视野，亦反映香港创科生态圈具备服务国家重大科技任务的能力。

科技园公司2022年获选为载荷专家初选招募指定机构之一

科技园公司一直致力推动香港创科生态圈蓬勃发展，汇聚海内外顶尖科研力量、初创企业、研发机构及产业伙伴，促进科研成果转化及产学研合作。科技园公司2022年获选为载荷专家初选招募的指定机构之一，积极鼓励园区内符合初选要求的科研人员踊跃报名。能够参与国家载人航天工程相关选拔工作，科技园公司深感荣幸；今日首名港人获选为载荷专家，更是对香港创科人才培育及科研实力的重大鼓舞。

香港政府一直积极部署并大力支持航天科技发展。其中，透过「InnoHK创新香港研发平台」资助成立的香港太空机械人与能源中心，已完成国家航天局探月与航天工程中心委派的国际合作项目，展现香港在太空机械人、能源系统及航天相关技术方面的科研能力。科技园公司将继续支援包括进驻香港科学园的InnoHK研发平台在内的相关研发机构，推动更多跨学科、跨地域及跨界别合作，助力香港科研成果更好服务国家所需。

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黎家盈成首名港人载荷专家 将激励香港年轻一代投身创科航天领域

展望未来，国家「十五五」规划强调科技自立自强，并明确支持香港特区建设国际创新科技中心。黎家盈成为首名港人载荷专家，将进一步激励香港年轻一代投身创科及航天科技领域，发挥所长、追寻「航天梦」。科技园公司将以此为动力，继续壮大香港创科生态圈，推动科研、产业、资本及人才紧密协作，为香港创科注入新动能。

科技园公司衷心祝愿黎家盈及神舟二十三号乘组任务圆满成功。科技园公司将继续与特区政府、科研机构、大学、企业及业界伙伴携手合作，积极推动香港更深度融入国家发展大局，服务国家高水平科技自立自强，共同开创香港创科及国家航天事业的新篇章。