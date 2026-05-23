神舟二十三号｜ 中总恭贺黎家盈成第四批国家航天员  蔡冠深：充分体现中央对香港科研实力高度肯定

香港载荷专家黎家盈成功入选国家航天员选拔，香港中华总商会表示，致以最热烈祝贺。中总会长蔡冠深表示，这是令全港市民引以为傲的历史性时刻，充分体现了中央对香港科研实力的高度肯定和信任。

蔡冠深指出，香港代表有机会参与国家载人航天任务，彰显了「一国两制」的独特优势，更为香港建设国际创新科技中心、发展新质生产力注入强大信心。这将极大激发本地青年对科学创新的热情。

中总表示，一直积极推动航天科技发展与青少年航天教育，包括与康乐及文化事务署等机构合办「少年太空人体验营」，挑选本港中学生前往内地航天基地接受训练等。

中总指，衷心祝愿神舟二十三号飞行任务圆满成功，期待「香港面孔」早日翱翔太空，在国家建设航天强国的征程中贡献香港力量，为国增光。



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