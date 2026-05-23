神舟二十三号｜李家超祝贺黎家盈成首位港产航天员  感谢国家高度认可创科人才

神舟二十三号载人飞船将于明晚发射升空。飞行乘组由朱杨柱、张志远、以及香港的黎家盈组成，警队出身的黎家盈成为首位香港航天员。行政长官李家超感谢国家对香港特区的支持和信任，同时祝贺黎家盈博士通过严格选拔和训练成为国家第四批航天员，为国家航天事业贡献香港力量。李家超预祝神舟二十三号飞行任务圆满成功。

李家超祝贺黎家盈代表香港特区骄傲地参与国家航天任务，在太空翱翔探索。他指今日，香港特区迎来参与国家伟大航天事业历史性的一日，中国载人航天工程办公室公布，来自香港的载荷专家黎家盈博士，将成为神舟二十三号飞行乘组的成员，前往中国空间站执行任务。他衷心感谢国家对香港的信任，以及对香港创科人员的肯定和支持。

香港特区迎来航天梦历史时刻

李家超表示，今年是国家「十五五」规划开局之年，香港特区就迎来航天梦的历史时刻，香港专家成为首次参与飞行任务的航天员，意义非凡，深感振奋。衷心感谢国家给予香港特区科技人才参与国家航天事业的宝贵机会。

神舟二十三号载人飞行任务航天员黎家盈博士（左）、朱杨柱（中）和张志远（右）。政府新闻处

来自香港特别行政区的载荷专家黎家盈。政府新闻处

他指，香港特区一直积极贡献国家航天工程，不同科研机构与大学踊跃参与航天科研项目，包括为国家的月球及火星探测任务提供系统、仪器和技术支援，以及于太空进行空间搭载实验等。特区政府亦已在InnoHK创新香港研发平台下成立香港太空机械人与能源中心，积极参与国家有关航天任务。香港在『一国两制』下具备背靠祖国、联通世界的独特优势，拥有五所跻身全球百强的大学，为培育及汇聚创科人才提供强大动能。

充分显示国家对香港创科人才高度认可

香港首次有科研人员参与飞行任务，不仅是对其个人能力的肯定，也充分显示国家对香港创科人才、发展及成就的高度认可，更充分体现国家对香港科技发展的高度重视和关心支持。李家超热烈恭贺黎家盈，诚挚祝福她圆满完成飞行任务。

李家超表示，星空浩瀚，逐梦远航。香港专家得以参与国家航天任务，都与有荣焉，振奋无比。祝愿神舟二十三号任务圆满成功，续写中国航天辉煌篇章。

刘家盈：将全力以赴 不负国家和香港的期望

黎家盈感谢国家及特区政府的支持，并对能够代表香港特区参与国家航天任务深感荣幸。她表示将全力以赴，不负国家和香港的期望。同时，她希望此次飞行能激励更多香港青年投身创科领域，为国家科技自立自强贡献力量。

创新科技及工业局局长孙东教授会率领香港特区的代表团，参与在酒泉衞星发射中心举行的出征仪式。李家超期待与各位香港市民和全国同胞，一起见证神舟二十三号发射升空。



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