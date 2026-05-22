Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北都专属法例公众咨询结束 6月向立法会汇报咨询结果

政情
更新时间：22:30 2026-05-22 HKT
发布时间：22:30 2026-05-22 HKT

北都专属法例的公众咨询于今天(22)结束。发展局表示，过去两个月，除了接收书面意见外，亦与社会各界人士会面，听取他们对法例拟议内容的看法，当中包括立法会发展事务委员会、新界乡议局、元朗及北区区议会、北部都会区咨询委员会、城市规划委员会、环境咨询委员会、土地及建设咨询委员会、专业学会，以及地产、建造业和工商界别的商会，并特别安排与青年人就北都整体发展以至专属法例交流。持份者普遍支持透过北都专属法例为北都发展拆墙松绑，并就法例的拟议内容提供具体意见。

发展局指，正整理和分析所收集到的意见，并计划在6月向立法会发展事务委员会汇报公众咨询的结果，以期在年中向立法会提交主体法例的条例草案，并争取在年内通过，尽早为北都发展落实便利措施，加快建设和吸引企业落户，惠及经济民生。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房署突击巡查公屋！住户公开「家访」亲身经历细节 「证明依家查得好严」
房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
生活百科
10小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
2026-05-21 17:23 HKT
中证监严厉处罚老虎、富途、长桥 涉非法跨境经营 依法没收全部违法所得 富途罚18.5亿元人币 老虎罚4.1亿
中证监严厉处罚老虎、富途、长桥 涉非法跨境经营 依法没收全部违法所得 富途罚逾18.5亿元人币 老虎罚4.1亿
股市
5小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
2026-05-21 17:10 HKT
40岁男急性中风后脑干死亡 捐赠多个器官救6命遗爱人间 联合医院设告别仪式致敬
40岁男急性中风后脑干死亡 捐赠多个器官救6命遗爱人间 联合医院设告别仪式致敬
医生教室
11小时前
郭富城陪妻奔丧惊传再接噩耗 爱驹「舞林密码」抢救无效离世 曾夺4场头马吸金逾1240万
郭富城陪妻奔丧惊传再接噩耗 爱驹「舞林密码」抢救无效离世 曾夺4场头马吸金逾1240万
影视圈
10小时前
政府招聘博物馆助理！5天工作月薪达$2.3万 助推非遗发展计划 符合2条件即可应征
政府招聘博物馆助理！5天工作月薪达$2.3万 助推非遗发展计划 符合2条件即可应征
生活百科
9小时前
01:41
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
12小时前
长辈50岁「躺平」要钱掀争议 高质长者正能量打脸：65岁手术后考保安不靠仔女｜Juicy叮
长辈50岁「躺平」要钱掀争议 高质长者正能量打脸：65岁手术后考保安不靠仔女｜Juicy叮
时事热话
6小时前
星岛申诉王 | 太太黄斑病变视力转差 丈夫质疑养和眼科医生停针致病情恶化
05:22
星岛申诉王 | 太太黄斑病变视力转差 丈夫质疑养和眼科医生停针致病情恶化
申诉热话
9小时前