北都专属法例公众咨询结束 6月向立法会汇报咨询结果

北都专属法例的公众咨询于今天(22)结束。发展局表示，过去两个月，除了接收书面意见外，亦与社会各界人士会面，听取他们对法例拟议内容的看法，当中包括立法会发展事务委员会、新界乡议局、元朗及北区区议会、北部都会区咨询委员会、城市规划委员会、环境咨询委员会、土地及建设咨询委员会、专业学会，以及地产、建造业和工商界别的商会，并特别安排与青年人就北都整体发展以至专属法例交流。持份者普遍支持透过北都专属法例为北都发展拆墙松绑，并就法例的拟议内容提供具体意见。

发展局指，正整理和分析所收集到的意见，并计划在6月向立法会发展事务委员会汇报公众咨询的结果，以期在年中向立法会提交主体法例的条例草案，并争取在年内通过，尽早为北都发展落实便利措施，加快建设和吸引企业落户，惠及经济民生。